Le film de Luther est “ si proche ” de se produire révèle Idris Elba

On a parlé du détective britannique populaire, Luther, se dirigeant un jour vers le grand écran, et maintenant, Idris Elba a attisé les flammes de la spéculation une fois de plus avec l’acteur taquinant l’arrivée imminente de l’obsessionnel et peu orthodoxe DCI à l’argent écran.

Tandis que Idris Elba a déclaré: «Il n’y a pas de véritable plan formel pour Luther pour le moment», l’acteur a ajouté qu’il avait «clairement indiqué» qu’il «aimerait voir Luther revenir en tant que film». Il continue à révéler ce qui suit.

“Et je peux vous dire ceci, que nous sommes si près de faire un film de Luther.”

C’est certainement une perspective passionnante pour les fans de la série BBC, beaucoup espérant pendant un certain temps que nous finirions par voir le manteau élégant de Luther et ses méthodes uniques de maintien de l’ordre sur grand écran. Elba, star des deux Thor et Star Trek franchises, a discuté de la possibilité d’un Luther film pendant des années, l’acteur restant convaincu que le monde de Luther se développera un jour dans les cinémas.

En 2018, Elba a révélé que le plan était que l’histoire se développe avec l’acteur en disant: “Nous progressons vraiment pour obtenir une version cinématographique [of the show] sur l’écran. Neil se démène pour écrire ce truc, et je pense que le but du film est de le mettre à l’échelle. “Il a continué en disant,”Luther a tous les ingrédients pour faire écho à ces classiques [neo-noir] des films des années 90 comme Seven et Along Came a Spider, et je pense que ce que nous aimerions faire, c’est utiliser ce plan pour créer Luther le film. ”

Elba a même discuté du scénario potentiel si la propriété faisait le saut du petit au grand écran, l’acteur disant à l’époque que “ce sera plus de meurtres, plus de Volvos, plus de sourcils froncés de Luther … essentiellement, nous voulons juste essayer. pour le porter à un public et à une échelle beaucoup plus larges, et peut-être aussi au niveau international. ”

Luther suit Elba dans le rôle du personnage principal John Luther, un détective passionné, qui finit par se lier d’amitié avec un psychopathe et un meurtrier, qu’il n’a pas pu arrêter faute de preuves. Au fil du temps, le couple se rapproche et travaille souvent ensemble afin de résoudre diverses affaires criminelles horribles. Soutenu par une performance captivante d’Elbe, l’émission a été diffusée pour la dernière fois en janvier 2019, avec la saison 5 de Luther construit spécifiquement pour ouvrir la voie à l’arrivée du détective sur grand écran, si l’occasion se présente.

C’est très particulier parce que je pense que c’est l’un de nos derniers épisodes télévisés – je ne devrais pas dire cela en fait, mais il a été conçu dans le sens où Neil et mon ambition sont de le faire passer sur un écran plus grand “, Elba dit de la cinquième série à l’époque. «Nous avons prêté attention à ce que nous écrivions dans cette émission. Si nous voulons faire un film, cette émission est essentiellement une suite à cela. »Cela nous vient de Sky News.

Sujets: Luthor Movie