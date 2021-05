Le film de Luther commencera à tourner en septembre, Idris Elba révèle

Elba tient à amener le personnage sur grand écran depuis un certain temps et a parlé de la perspective des ânes.

« Avec le cinéma, le ciel est la limite. Vous pouvez être un peu plus audacieux avec les intrigues, et un peu plus international, et un peu plus à l’échelle. Mais John Luther sera toujours John Luther. »

« Neil se démène pour écrire ce truc, et je pense que le but du film est de le mettre à l’échelle.

« Ce sera plus de meurtres, plus de Volvos, plus de Luther fronçant les sourcils … essentiellement, nous voulons juste essayer de le porter à un public et une échelle beaucoup plus grands, et peut-être aussi au niveau international. »