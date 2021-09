Le film de James Bond le plus googlé !

Curiosités

James Bond est à la mode quelques jours après la première de son prochain film, le dernier avec Daniel Craig comme protagoniste, No Time To Die.

Cinéma© IMDbJames Bond dans Skyfall

James Bond est l’agent des services secrets britanniques avec le plus de billets dans l’histoire du cinéma : 25 films répartis en 8 comédiens qui ont donné vie au personnage dans ses différentes étapes : Barry Nelson, Davis Niven, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig Ce sont les noms qui ont personnifié 007 à Hollywood avec un héritage de conquêtes romantiques, beaucoup d’action et des millions d’adeptes.

Avec l’arrivée imminente de Pas le temps de mourir au cinéma, beaucoup reviennent pour se demander qui est le meilleur Bond de l’histoire. La réalité est que la réponse à cette question est entièrement subjective, mais certains paramètres peuvent être utilisés pour reconnaître lequel de ces chiffres a suscité le plus d’intérêt chez les adeptes de l’agent secret.

James Bond a eu plusieurs visages mais toujours le même succès

Alors, on passe quel film de Bond est le plus recherché sur Google depuis 2004 savoir où se situe l’intérêt des fans. Les résultats surprennent avec trois entrées mettant en vedette Daniel Craig parmi les 5 premiers, y compris la première place qui le prend Chute du ciel. Le 23ème film de 007 où il affronte Raoul Silva (Javier Bardem), qui cherche à se venger M (Judi Dench) et se termine par la mort du patron de Bond.

La deuxième place revient à Opération Tonnerre, avec Sean Connery, où l’agent doit retrouver deux bombes atomiques volées par SPECTRE, qui extorque au monde une rançon de 100 millions de livres sterling en diamants sous la menace de détruire une ville indéterminée au Royaume-Uni ou aux États-Unis. La recherche mène Bond aux Bahamas, où il rencontre Emilio Largo, SPECTRE #2, qui joue aux cartes et porte un cache-œil. Méchant de la franchise classique !

La troisième place revient à SPECTRE, le quatrième film de l’agent avec Daniel Craig en tant que protagoniste, où il fait face Ernst Stavro Blofeld, le numéro un de l’organisation criminelle que Bond cherche à démanteler et qui a des liens avec le passé de James : il est son frère adoptif et reviendra également dans la franchise en Pas le temps de mourir. Les deux autres films parmi les plus recherchés sont : il d’or et Casino Royale.

