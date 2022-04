Le film de Jack Nicholson que tout cinéphile devrait voir au moins une fois

Parmi les emblèmes de Hollywood qui sont encore en vie, l’un des plus reconnus est Jack Nicholson. L’acteur qui savait jouer le joker dans Homme chauve-souris (1989) de Tim Burton Il a pris sa retraite d’acteur pendant plus d’une décennie et aujourd’hui, il consacre sa vie à profiter de sa famille et, de temps en temps, à assister au Crypto.com Arena (anciennement connu sous le nom de Staples Center) où jouent tes proches NBA Los Angeles Lakers.

Lors d’un match des Los Lakers face aux Golden State Warriors, accompagné de son fils. (Getty)

Le dernier film présenté Jack Nicholson dans son casting était « Comment savoir si c’est de l’amour? »en 2010, et mettait en vedette les rôles principaux de Paul Rudd, Reese Witherspoon et Owen Wilsonet dirigée par un référent de Les Simpsons Quoi James L. Brooks. Le film raconte l’histoire d’une femme prise dans un triangle amoureux entre un joueur de baseball professionnel et un homme accusé d’escroquerie. Là bas, Nicholson se mettre dans la peau de Charles.

Mais si des productions emblématiques de Jack Nicholson c’est, il est impossible d’en parler sans faire allusion à l’une des meilleures adaptations de l’oeuvre de Stephen King (Au-delà du fait que l’auteur n’a pas tellement aimé). On parle de L’éclatfilm réalisé par Stanley Kubrick en 1980, où il devait jouer Jack Torranceun écrivain qui souffre d’un blocage créatif et commence à sombrer dans la folie tout en s’occupant du Hôtel donnant sur avec sa famille.

Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance. (IMDB)

Même si les critiques n’étaient pas très bonnes avec L’éclat quand il est sorti sur grand écran, le temps s’est avéré juste kubrick et en a fait un classique. Bien sûr, ce révisionnisme a également servi à faire la lumière sur les mauvais traitements et les abus psychologiques subis par Shelly Duvall par le réalisateur. Les mauvais traitements sur le plateau ont été tels que l’actrice a même subi une perte de cheveux due au stress du tournage.

La suite de The Shining avec un hommage à Jack Nicholson

En 2019, mike flanaganl’un des réalisateurs d’horreur les plus talentueux d’aujourd’hui, était chargé de faire l’adaptation de la suite de L’éclat. docteur sommeil était basé sur la suite du roman écrit par lui-même Roi et raconta l’histoire de Dan en tant qu’adulte, qui a des pouvoirs psychiques et découvre une autre fille avec des pouvoirs similaires qui est sur le point d’être victime d’un groupe de personnes cherchant à l’utiliser pour devenir immortelle. Là, il y avait une reconstitution d’une grande partie de la Hôtel donnant sur et réapparut Jack Torrance (cette fois comme un fantôme) joué par Henri Thomas qui a été inventé pour ressembler complètement à la version du personnage de Nicholson.

