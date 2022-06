Le film de Formule 1 de Brad Pitt présentera une action sans CGI comme Top Gun: Maverick, le réalisateur révèle

Après le succès retentissant de Top Gun : Maverickdirecteur Joseph Kosinski n’a pas tardé à saisir son prochain projet, un film de course de Formule 1 mettant en vedette Brad Pitt en tête. Apple produit le film, qui porte actuellement le titre provisoire, Formule Un. Cependant, il obtiendra une sortie en salles dans le monde entier avant de passer au streaming. Et juste comme Top Gun : MaverickKosinski prévoit de garder les choses réelles (littéralement) et d’offrir plus de sensations fortes à couper le souffle avec Formule Untroquant cette fois-ci les avions de chasse contre des voitures de course.

Une des raisons pour lesquelles Top Gun : Maverick se sent si immersif parce que les cinéastes ont placé des caméras à l’intérieur des avions. Cela a non seulement capturé les réactions des acteurs lorsqu’ils ont subi de fortes forces gravitationnelles, mais a également mis les téléspectateurs à leur place. Joseph Kosinski est conscient de la popularité de cette approche auprès des cinéphiles et espère la reproduire avec Formule Un. Dans une interview avec The Wrap, Kosinski a déclaré :

« Mais voir les gens réagir à un film tourné à huis clos et authentiquement capturé comme Top Gun nous fait tous sentir bien que notre approche fonctionne et est appréciée par le public. C’est presque drôle pour moi de voir des gens qui sont si amoureux de la vraie photographie. les gens n’en ont presque pas vu beaucoup. Ils sont tellement habitués à CGI [computer-generated images] étant un outil de grands films qui, lorsque vous filmez quelque chose pour de vrai, cela semble innovant. C’est exactement l’approche de la Formule 1… tirer sur les vraies courses et les vraies voitures et les capturer. Ce sera un énorme défi, mais passionnant pour moi. »

Joseph Kosinski jette également de l’ombre sur la prévalence généralisée de CGI dans les films modernes, affirmant qu’un film pratiquement tourné semble « innovant » de nos jours. Kosinski n’est pas non plus étranger à travailler avec des effets visuels étendus, puisqu’il a fait ses débuts avec les années 2010 Tron l’héritage, qui était presque entièrement en CG. Cependant, il s’est depuis tourné vers d’autres genres avec des films comme L’oubli, seuls les braves, et Tête d’araignée.

Apple a remporté une guerre d’enchères acharnée pour la Formule 1

Apple TV

« Brad Pitt en tête d’affiche d’un film de course dirigé par Joseph Kosinski » a suffi à déclencher une guerre d’enchères majeure parmi les meilleures maisons de production hollywoodiennes. En fin de compte, Apple est sorti vainqueur, aurait déboursé 140 millions de dollars pour Formule Un. Le film sera produit par Kosinski, Jerry Bruckheimer et le septuple champion de Formule 1 Sir Lewis Hamilton.





Formule Un est écrit par Ehren Kruger (Top Gun : Maverick, Scream 3) et met en vedette Brad Pitt en tant que pilote qui sort de sa retraite pour encadrer une recrue prometteuse et courir à ses côtés une dernière fois. Formule Un ressemble beaucoup à une suite spirituelle des années 1990 Jour de tonnerreégalement produit par Jerry Bruckheimer et réalisé par Tony Scott.

Vu comment le Rapide furieux peut presque être classé dans la science-fiction maintenant, il est sûr de dire que le genre de course automobile est devenu sous-représenté à Hollywood. Ford contre Ferrari était le dernier grand film de sport automobile, et il a généré un bénéfice modéré. Gran Turismo est également en développement avec Neill Blomkamp, ​​un autre partisan du cinéma pratique. Il semble que les accros à l’adrénaline aient beaucoup à attendre dans les années à venir.

Formule Un n’a pas encore de date de sortie mais tournera en 2023. En attendant, vous pouvez découvrir le dernier film de Kosinski, Tête d’araignée, sur Netflix, tandis que Brad Pitt apparaîtra ensuite dans Train à grande vitesseen première le 5 août 2022.