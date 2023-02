Le film de comédie romantique shakespearien Rosaline arrive à Disney + pour célébrer la Saint-Valentin

Disney+ offre à ses abonnés la possibilité de regarder le film de comédie romantique shakespearien Rosaline. Les fans peuvent diffuser le film pendant une durée limitée du 10 au 15 février seulement. Le film est le spectacle parfait pour les gens à regarder le jour de la Saint-Valentin, avec ou sans amants, car le spectacle donne une tournure à la tristement célèbre histoire d’amour de Roméo et Juliette.





Le film est réalisé par Karen Maine avec le scénario de Scott Neustadter & Michael H.Weber. Rosaline est basé sur le roman écrit par Rebecca Serle intitulé Quand tu étais à moi. Kaitlyn Denver dirige le casting qui comprend également Sean Teale, Kyle Allen, Isabela Merced, Minnie Driver, Bradley Whitford, H. Hunter Hall et Nico Hiraga. Les producteurs exécutifs du film sont Kaitlin Dever, Scott Neustadter, Michael H. Weber, Whitney Brown, Emily Morris et Becca Edelman.

Au fil des ans, de nombreuses adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires ont grimpé en flèche au box-office, et cela semble populaire parmi les téléspectateurs. Des classiques du cinéma tels que Clueless, Legally Blonde, Sweet Home Alabama, Notting Hill, et Il y a un courrier pour vous sont tous basés sur un livre rom-com.

Rosaline peut suivre l’exemple de ces films, mais le film 2022 est assez différent de ces films rom-com. Cela donne à la tristement célèbre histoire d’amour classique shakespearienne une touche moderne et comique en tant que personnage principal Rosaline. Un personnage plein d’esprit qui est déterminé à corriger le cours des événements sur l’histoire d’amour tragique de Roméo et Juliette.





L’histoire d’amour classique racontée sous un angle différent

Certains lecteurs se demandent peut-être ce qui est arrivé à la cousine de Juliette, Rosaline, après que Roméo l’ait larguée. Le film Rosaline est exactement ce dont il s’agit, l’histoire d’amour classique racontée d’après le point de vue de la cousine de Juliette, Rosaline.

Comme le précédent Rosaline critique publiée, le résumé du film est le suivant « Rosaline est une version moderne intelligente et rafraîchissante d’un conte emblématique de Shakespeare. Le film est une comédie romantique unique et facilement divertissante qui rend l’histoire de Roméo et Juliette tellement plus amusante. Kaitlyn Dever est absolument hilarante alors qu’elle braque les projecteurs en tant que jeune femme charmante et sarcastique qui a à l’origine capturé le cœur de Roméo avant Juliette. Rosaline est drôle, dramatique et relatable qui utilise le langage et les personnalités du 21e siècle tout en empruntant des éléments de l’histoire fictive. Le film est bien- avec une bande-son et des visuels de premier ordre. »