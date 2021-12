Le film de Channing Tatum qui aura une nouvelle suite avec lui en tant que protagoniste

Channing tatum il est prêt à se remettre dans la peau de l’un de ses personnages les plus mémorables. L’acteur a confirmé qu’il sera dans une nouvelle suite de Magic Mike, un film de 2012 qui l’a classé comme une star et a eu une suite en 2015 qui ne mettait pas en vedette le réalisateur du film original, Steven Soderbergh. La franchise est devenue si grande qu’elle est même devenue une émission de téléréalité et un spectacle en direct à Las Vegas.

Date limite a confirmé que Söderbergh reviendra en tant que directeur de La dernière danse de Magic Mike, qui sera écrit par caroline reid, l’un des pères de cette franchise. Le film sera produit par Photos de Warner Bros. et ça viendra tout droit HBO Max. Grégory Jacobs, qui était en charge de Magic Mike XXL il y a six ans, il reviendra en tant que producteur exécutif, rôle qu’il occupera aux côtés Caroline, Nick Wechsler et Peter kiernan.

Tatum Il a confirmé la nouvelle avec une photo du script qu’il a partagée sur ses réseaux. Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point je suis excité d’enfoncer les portes du monde de Magic Mike, avec Steven, Greg, Reid et les gens incroyables de HBO Max« , assuré Tatum. Söderbergh, pour sa part, a souligné : « Dès que j’ai vu Channing, Reid et l’équipe de chorégraphie du spectacle vivant de Magic Mike, j’ai dit, ‘Nous devons faire un autre film.’.

Entre les deux premiers films, près de 300 millions de dollars ont été levés avec un budget qui ne dépassait pas 7 millions de dollars pour le premier et 15 pour le second. « Y a-t-il quelqu’un de plus charismatique et attirant à l’écran que Magic Mike ? Nous sommes ravis de travailler avec Channing, Stéphane et son équipe créative pour ramener la merveilleuse combinaison de danse, de théâtre, de romance et d’humour de Magic Mike« , condamné Toby Emmerich, le président de Groupe Warner Bros. Pictures.

Les compétences de Channing Tatum en tant que danseur sont toujours valables

A 41 ans, l’état physique de Channing tatum c’est tout à fait enviable. Ceux qui osent remettre en question les talents de danseur de cet acteur peuvent consulter le catalogue de Étoile + voir l’une des plus récentes premières à laquelle l’artiste a participé, où il a montré que ses qualités sont toujours d’actualité. Il s’agit de mec libre, où il incarnait le personnage d’un jeu vidéo utilisé par un internaute, qui lui montrait à quel point il s’y connaissait en danse Mec (Ryan Reynolds), après vous avoir remis un précieux dossier qui fille molotov (Jodie Comer) Je étais à la recherche d.

