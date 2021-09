Le film de Bob’s Burgers se transforme en salles le week-end du Memorial Day 2022

Nous savons maintenant quand nous attendre Le film Bob’s Burgers pour toucher le grand écran. Servant d’adaptation cinématographique de la populaire série animée Les hamburgers de Bob, le long métrage musical sera publié par Disney via 20th Century Studios. La société vient de dévoiler une nouvelle affiche teaser pour le film, qui révèle qu’il sera « retourné dans les salles » le week-end du Memorial Day 2022. Comme l’a également noté 20th Century Studios, « Commençons ce PATTY! »

Commençons ce PATTY !🍔🎬 Le #BobsBurgers Film, sortie en salles le week-end du Memorial Day 2022 ! pic.twitter.com/BwTnemHHPq – Studios du 20e siècle (@20thcentury) 10 septembre 2021

« Nous avons parlé de [streaming] en ce qui concerne le film et nous avons décidé que nous voulions vraiment que le film sorte en salles parce que Bob’s est déjà à la télévision », Loren Bouchard, Les hamburgers de Bob créateur et réalisateur du film, avait précédemment déclaré à EW. « Bien sûr, nous voulons que tout le monde puisse le voir en toute sécurité dans les salles de cinéma. Nous ne voulons pas que quiconque se mette en danger. Mais en supposant qu’il y ait un moment où tout le monde peut retourner au cinéma en toute sécurité, nous sommes enthousiasmés par Bob est le film que l’on voit au cinéma, dans le noir avec d’autres personnes, parce que c’est quelque chose que nous n’avons jamais pu faire auparavant. C’est le plat principal que nous livrons aux gens, dans ce cas. «

Les hamburgers de Bob créé pour la première fois sur Fox en 2011, célébrant son 10e anniversaire plus tôt cette année. La sitcom animée se déroule dans un restaurant de hamburgers et suit la famille Belcher, composée du père Bob (H. Jon Benjamin), de la mère Linda (John Roberts), des filles Tina (Dan Mintz) et Louise (Kristen Schaal) et du fils Gene ( Eugène Mirman). Percer dans la bulle de l’animation Fox était difficile, surtout en rivalisant avec Les Simpsons et gars de la famille, mais Les hamburgers de Bob s’est depuis taillé sa propre niche avec une solide base de fans. L’année dernière, Fox a officiellement renouvelé la série pour deux saisons supplémentaires.

« Nous sommes ravis d’être invités à apporter Les hamburgers de Bob au grand écran », a déclaré Bouchard en 2017 lorsque le film a été annoncé pour la première fois, décrivant plus tard l’adaptation comme un film musical-mystère. « Nous savons que le film doit gratter toutes les démangeaisons que les fans de la série ont jamais eues, mais il doit travailler pour toutes les bonnes personnes qui n’ont jamais vu le spectacle. Nous savons également qu’il doit remplir chaque centimètre de l’écran avec les couleurs, les sons et la texture légèrement grasse du monde de Bob, mais surtout, il doit emmener nos personnages dans une aventure épique. En d’autres termes, ce doit être le meilleur film jamais réalisé. Mais pas de pression, n’est-ce pas ? »

Il a maintenant fallu plusieurs années pour que les Belchers soient sur grand écran, mais nous nous rapprochons de plus en plus de cette réalité. En septembre dernier, la star H. Jon Benjamin a fait le point sur le projet, révélant que les acteurs avaient enregistré leurs répliques depuis chez eux en raison de la pandémie. À l’époque, il pensait qu’ils visaient une sortie au printemps 2021, mais cela est évidemment venu et reparti. À un autre moment, le plan était que le film soit présenté en première en août 2021. La bonne nouvelle est qu’il y a maintenant une date à inscrire au tableau.

Le film Bob’s Burgers devrait sortir par 20th Century Studios le week-end du Memorial Day 2022, ou le 27 mai 2022. Pour l’instant, vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de la série lors de la première de la saison 12 sur Fox le 26 septembre 2021. Pendant ce temps, Le film Bob’s Burgers n’est peut-être pas le seul long métrage à venir basé sur un dessin animé de Fox, car les discussions sur les Simpsons 2 ont eu lieu récemment à Disney +.