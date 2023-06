Le film de Ben Affleck « Unstoppable » avec sa femme Jennifer Lopez actuellement en attente

Ben Affleckle film inarrêtable, avec sa femme Jennifer Lopez, connaît des revers de production importants en raison de la tension entre les scénaristes et les studios. La grève actuelle de la Writers Guild of America a provoqué un effet d’entraînement majeur dans le paysage hollywoodien, impactant de nombreux projets.





L’impasse a amené la dernière offre de Ben Affleck à interrompre temporairement le tournage en réponse à l’entreprise. Le film a arrêté la production mercredi lorsque les piqueteurs se sont tournés vers leur lieu de tournage près de l’USC, comme l’a rapporté Deadline.

inarrêtable est dans l’incertitude puisque le calendrier de reprise des tournages n’est toujours pas clair. Cependant, on s’attend à ce que les roues soient remises en marche une fois la grève résolue, sinon plus tôt. La résolution de cette situation pourrait être précaire. Cela représente souvent la nature imprévisible de l’industrie cinématographique où même les plans les mieux conçus peuvent être perturbés par des facteurs externes imprévus. Alors que nous attendons que la poussière se retombe et que la tension entre les parties en présence se dissipe, l’anticipation de inarrêtable ne fait que croître.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

CONNEXES: Les meilleurs moments de Ben Affleck en tant que Batman, classé





Que savons-nous d’Imparable ?

YouTube/Véro

Le film de Ben Affleck inarrêtable, avec Jennifer Lopez jouant le rôle principal, est un biopic de lutte, avec son récit centré sur la vie d’Anthony Robles. Acteur primé aux Emmy Awards Jharrel Jérôme jouera le rôle d’Anthony Robles. Robles sera fortement impliqué dans le film qui, dès maintenant, est déjà en pourparlers pour être acquis par Amazon Studios.

Robles est un athlète extraordinaire, 3 fois lutteur All-American, né avec une seule jambe qui a défié toutes les chances de remporter le titre de champion national en 2011. Il a essayé et a commencé à lutter à l’âge de 14 ans, ne pesant que 90 livres. Au cours de sa première année de lutte, il a terminé 5-8. Grâce à sa persévérance et à une quantité incroyable de travail acharné, il a ensuite remporté le titre dans l’État de l’Arizona. Robles est aussi bien des choses à part un champion de lutte. Il est un conférencier inspirant et également, en 2019, détenteur du record du monde Guinness du plus grand nombre de tractions effectuées en une minute, faisant 62 répétitions.

Le film est réalisé par Billy Goldenberg. Artists Equity de Ben Affleck, cofondé par un collaborateur de longue date et ami de la vie réelle Matt Damon, paie la facture du film.

inarrêtable est le deuxième long métrage issu de la production d’Artists Equity et d’Amazon après Air, le film sur le thème des années 80 se concentrant sur la quête du géant de la chaussure Nike pour signer le jeune Michael Jordan à un accord d’approbation. Bien que ce film n’ait pas exactement mis le feu au box-office, devenant l’un des plus gros flops de l’année, son objectif était initialement censé être une exclusivité en streaming et a donc fait plus d’affaires lorsqu’il est arrivé sur Prime Video. Si inarrêtable peut être un plus grand succès est quelque chose que nous devrons maintenant attendre un peu plus longtemps pour le savoir. La grève de l’écrivain étant toujours en cours, on ne sait actuellement pas exactement combien de retard ce film et d’autres verront.