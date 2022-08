Le film Days Gone serait en production, avec The Outlander Man

Le pouls de l’industrie cinématographique Selon Deadline, Sony Playstation Productions développe un Jours passés adaptation, et Deacon St. John, un candidat plutôt inattendu pour le rôle principal, serait en lice.

Sam Heughan, la star de la série télévisée Outlander, a été choisi pour le rôle d’un anti-héros de motards du nord-ouest du Pacifique qui boit beaucoup et traverse l’apocalypse zombie, et même si je peux comprendre la décision du point de vue d’un cinéaste, je ne peux pas imaginer le loverboy écossais musclé dans ce rôle.

C’est le sujet de Days Gone. Days Gone joue parfois à la brillante idée d’un motard hors-la-loi dérivant à travers une post-apocalypse du nord-ouest du Pacifique, selon Andy Kelly dans sa critique, qui a obtenu un score moyen de 63.

Pas génial, mais pas mal non plus. Dans tous les cas, Bend Studios a produit un excellent travail tout en étant coincé dans l’enfer des retombées de PS Vita Uncharted depuis l’époque de Siphon Filter.

Malgré cela, la tentative de Sony de porter les titres PlayStation sur PC a été un grand succès ; Days Gone s’est vendu à environ 9 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes. Que savons-nous alors ? Même si la qualité globale du jeu n’était pas fantastique, nous savons que vous avez apprécié l’homme à moto et le tir aux zombies.

Il y avait une forte atmosphère, qui est une composante nécessaire de bons films ; peut-être y brillera-t-il davantage. Sheldon Turner, qui a écrit la comédie Up in the Air et contribué à X-Men: First Class, aurait écrit le prétendu remake.

Selon le scénario, ce sera « une ballade d’amour aux films de moto ». Si la fin du monde avait été présente, Easy Rider aurait été beaucoup plus intense.

D’un autre côté, il est possible que nous apprenions quelque chose de complètement inattendu. Peut-être que The Motorcycle Diaries rencontre mieux les cannibales mutants dans ce cas. Nous vous mettrons à jour.