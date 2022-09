Le film d’avocat avec Mark Ruffalo qui balaie Netflix

Netflix

L’acteur qui incarne Hulk dans l’univers cinématographique Marvel a un film incontournable de 2019 sur cette plateforme.

©IMDBC’est un film de 2019.

C’est clair que Marc Ruffalo ce n’est pas seul Ponton et qu’il ne doit pas simplement être associé à Univers cinématographique Marvel. Des comédies romantiques avec Reese Witherspoon co-star dans l’un des meilleurs films à suspense de ces dernières années avec Leonardo DiCaprio et sous les ordres de Martin Scorsese, Île de l’obturateurcet acteur de 54 ans ne manque d’aucun genre pour démontrer ses capacités d’acteur.

Dans Netflixvous pouvez retrouver l’un de ses grands films, sorti il ​​y a moins de trois ans et qui est actuellement l’un des plus visionnés sur la plateforme de streaming. diffusion. On parle d’une production idéale pour les amateurs d’histoires avec des avocats, à qui on parlait il y a quelques jours des meilleures séries à regarder en matière de drames judiciaires incontournables.

De quoi s’agit-il? On parle de Eaux sombresconnu en Amérique latine sous le nom de Le prix de la vérité et qui est sorti en novembre 2019. Réalisé par Todd Haynescompte également dans son casting d’autres stars du luxe telles que Anne Hathaway, Bill Pullman et Tim Robbins. Malgré sa faible collecte (à peine environ 23 millions de dollars), cette production bénéficie d’un fort agrément en Tomates pourriesoù il obtient 89 % parmi plus de 230 critiques mises en ligne par des spécialistes du cinéma et des séries.

Le prix de la vérité se concentre sur un avocat joué par Marc Ruffalo il s’appelle Robert Bilott, qui commence à mener une enquête lorsqu’il découvre qu’il existe une série de décès qui ont pour facteur commun l’une des entreprises les plus importantes au monde. Ainsi, il va mener une procédure dans le but de démasquer cette opération, sachant que non seulement la vie de centaines d’innocents est en jeu, mais aussi sa carrière, sa famille et même sa propre vie.

+Le drame incontournable de Mark Ruffalo sur HBO Max

Si ce que vous recherchez est une série qui a pour protagoniste Marc Ruffaloil existe une production disponible en hbo max qui est aussi sombre qu’incontournable. On parle de Je sais que c’est vrai, une mini-série de six épisodes dont les personnages centraux sont deux frères jumeaux, l’un souffrant de graves déséquilibres mentaux et l’autre qui ne peut pas vivre sa vie sans avoir à se soucier de sa famille. C’est une histoire de sacrifices et de trahisons que vous ne pourrez pas arrêter de regarder une fois que vous aurez appuyé sur play. De plus, vous aurez Marc Ruffalo jouant deux rôles aussi différents qu’incroyables.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂