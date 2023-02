Le film Daredevil de Ben Affleck rappelé par les fans à l’occasion du 20e anniversaire

Le film de rendez-vous ultime en 2003, Casse-cou a été présenté pour la première fois dans les salles le jour de la Saint-Valentin cette année-là, ce qui fait que le film a maintenant officiellement 20 ans. Venant des années avant la création de l’univers cinématographique Marvel, avec le tour de Charlie Cox dans le rôle encore plus loin, Ben Affleck jouait le rôle principal de Matt Murdock dans le film de super-héros. Écrit et réalisé par Mark Steven Johnson, le film a sous-performé au box-office et ses critiques étaient au mieux mitigées à l’époque. Une coupe R-rated ultérieure a attiré les éloges des fans et le film a depuis suscité beaucoup d’amour rétroactif de la part des cinéphiles.

FILM VIDÉO DU JOUR

Vingt ans jour pour jour après sa première en salles, une grande partie de cet amour des fans vient pour Casse-cou en ligne. Partout, les fans se souviennent du film, certains disant qu’ils étaient fans depuis le début. Comme l’a tweeté un fan, « Il y a 20 ans aujourd’hui, Casse-cou avec Ben Affleck est sorti. Ce film était l’un de mes films Marvel préférés de tous les temps et il l’est toujours avant le début du MCU. J’ai aussi la bande originale de ce film et ça déchire aussi ! »

« Toujours le meilleur rôle de super-héros de Ben Affleck », a déclaré un autre fan du film, peu de temps après qu’Affleck ait suscité beaucoup de battage médiatique pour Le flash en apparaissant comme Batman dans la bande-annonce de ce film.

« Le 14 février est un jour important, où nous pensons à l’homme que nous aimons dans nos vies », écrit Tom de Pop Cult Pod, y compris une image du Daredevil d’Affleck entouré du contour d’un cœur. « L’homme étant Daredevil et la date étant importante car c’était la date de sortie de Daredevil de Ben Affleck qui fête ses 20 ans demain. Maintenant, comment devrais-je célébrer. »





Ben Affleck était le premier Daredevil

Renard du 20e siècle

Casse-cou suit Ben Affleck dans le rôle de Matt Murdock, un homme qui a perdu la vue tout en acquérant des capacités surhumaines dans son enfance à la suite d’un accident anormal impliquant des produits chimiques toxiques. À l’âge adulte, Murdock travaille comme avocat tout en combattant secrètement le crime en tant que Daredevil. Aux côtés d’Affleck en tant que Daredevil, le film présente un ensemble solide qui comprend également feu Michael Clarke Duncan en tant que Kingpin, Jennifer Garner en tant qu’Elektra, Colin Farrell en tant que Bullseye, Jon Favreau en tant que Foggy Nelson et Joe Pantoliano en tant que Ben Urich.

Si vous voulez revoir Casse-couvous pouvez actuellement trouver le film en streaming sur HBO Max.