Le film d’animation Transformers présente Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry et bien d’autres

Le vétéran de Marvel Studios Chris Hemsworth et la star des Eternals Brian Tyree Henry rejoindront le Transformateurs franchise comme deux des personnages les plus populaires. Les acteurs sont prêts à exprimer Optimus Prime et Megatron dans le film d’animation récemment annoncé.





Lors de la présentation de Paramount Pictures au CinemaCon 2023, toute la distribution du projet a été révélée (via Discuter du film). Rejoindre Hemsworth et Tyree Henry ne sera autre que Scarlett Johansson en tant qu’Elita, Keegan-Michael Key en tant que Bumblebee bien-aimé, Jon Hamm en tant que Sentinel Prime et Laurence Fishburne en tant qu’Alpha Trion.

Le film se concentrera sur les origines d’Optimus Prime et de Megatron, peut-être deux des noms les plus emblématiques de toute la franchise. Optimus Prime est un Cybertron et principal leader des Autobots, rivaux directs des Decepticons et principaux héros de la saga.

De son côté, Megatron est le principal ennemi d’Optimus Prime, en tant que leader des Decepticons. Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le film montre de jeunes versions des deux personnages avant qu’ils ne commencent à se battre et ne deviennent des ennemis mortels. Au début, ils étaient en fait de bons amis, donc l’intrigue plongera probablement profondément dans cela.

Le nouveau Transformateurs sera réalisé par Josh Cooly, qui a fait un grand pas dans le monde de l’animation il y a quelques années en réalisant Toy Story 4. Ce sera le premier film d’animation de la franchise à sortir sur grand écran, puisque la plupart des projets réalisés dans ce format n’ont été vus qu’à la télévision ou directement à la maison.





Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry sont parfaits pour les transformateurs