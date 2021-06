Le film d’animation The Witcher: Nightmare of the Wolf montre comment devenir un sorceleur

Le sorceleurLes fans attendent déjà avec impatience le 2e saison avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, ce qui est attendu Sur Netflix en fin d’année ira au début. En attendant, le service de streaming et le studio de développement CD Projekt RED de la série de jeux vidéo ont le WitcherCon, un événement virtuel pour les fans de « The Witcher », pour le 9 juillet annoncé. Il y aura certainement de nouvelles informations et peut-être même la première bande-annonce de la saison 2 à voir ici.

Pendant ce temps, la créatrice de séries et showrunner Lauren Schmidt a livré Hissrich courte mise à jour sur le film d’animation Le sorceleur : le cauchemar du loup sur la saga Witcher, qui est actuellement en production et apparaîtra également sur Netflix cette année.

De nouveaux détails sur l’histoire du prequel de l’anime de la saga Witcher

En tant que membre de Festival d’animation Annecy 2021 en France il y a quelques jours, Lauren Schmidt Hissrich, avec le réalisateur Kwang Il Han et le scénariste Beau DeMayo, a fourni de plus amples détails sur l’histoire de la préquelle. Le film joue Des décennies avant la série et c’est à propos de ça Maître Sorcier Vesemir, le père adoptif et mentor de Geralt, qui joue également un rôle important dans la série de jeux vidéo de CD Projekt RED et fera bientôt partie de la série Netflix.

Alors que la série se concentre sur Geralt et Ciri, le film d’animation les examine de plus près Histoire des sorciers et chasseurs de monstres une. Il montre comment Le passé de Vesemir a influencé le monde du continent et comment devenir un sorceleur:

« On sait que la magie dans The Witcher faisait partie de la création des sorciers, mais que sorciers et sorciers ne s’entendent pas. Nightmare of the Wolf ira un long chemin pour découvrir comment cette relation, qui a commencé comme une collaboration, a été empoisonnée au fil du temps, » expliqua Beau DeMayo.

Et Schmidt Hissrich ajoute : « Il y a des choses que je voulais savoir. Ce que signifie être un sorceleur. Comment Geralt est devenu un sorcier, où son voyage a commencé et qui était important pour lui. Lorsque nous rencontrons Geralt dans The Witcher, il est déjà majeur, il a 100 ans et vit seul depuis très longtemps. Mais on ne peut s’empêcher de se demander comment il a appris les choses qu’il pratique régulièrement et qu’il va désormais enseigner à Ciri. »

Bientôt un film d’animation sur Netflix ?

Pourquoi le choix s’est porté sur une forme d’anime pour le film prequel et non comme un vrai film comme la série, les réalisateurs ont expliqué à l’époque comme suit :

« Quand Lauren est venue et m’a demandé [den Film] En écrivant, j’étais conscient de ce que l’on peut faire avec l’animation qui ne peut pas être fait avec l’action réelle. Il y a des choses dans lesquelles vous pouvez insuffler la vie sous une forme animée et les rendre si incroyablement grandes et grossières que, lorsque vous les transformez en action réelle, elles ont juste l’air maladroites ou sont en quelque sorte étranges à l’œil humain. «

Comme dans la série, il apparaîtra également dans le film d’animation Magie, monstres et aventures ne manque pas. Il raconte la carrière du vénérable sorcier Vesemir et ses origines en tant que boucher monstre bien avant que Geralt n’entre dans sa vie. Un mystérieux Deglan revendique le jeune Vesemir à travers la loi de la surprise, la même loi qui relie également Geralt de Rivia à Ciri.

« The Witcher: Nightmare of the Wolf » n’a pas encore commencé sur Netflix. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des rumeurs selon lesquelles le film avant la 2ème saison de « The Witcher » devrait apparaître. Le 9 juillet à la WitcherCon, nous en saurons certainement plus.

Ce n’est que récemment devenu un première bande-annonce courte de Ciri pour la nouvelle saison « The Witcher » publiée, que vous pouvez voir ici :