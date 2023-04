Le film d’ANIMATION NETFLIX le plus regardé MAINTENANT

NETFLIX

Un film d’animation est entré au catalogue et fait déjà le bonheur des familles du monde entier. Découvrez comment il s’appelle, de quoi il s’agit et pourquoi il fait partie des tendances.

©NetflixLe film d’animation qui fait fureur sur la plateforme de streaming.

Les contenu animé originaux de Netflix Ils sont une proposition intéressante dans le catalogue. Et c’est que, bien qu’une bonne partie d’entre eux soient conçus pour un public enfant, la vérité est que ce sont des histoires idéales à vivre en famille. Il y a quelques jours à peine, la plateforme de streaming accueillait une production de ce type et maintenant c’est le plus regardé au monde.

Il s’agit L’éléphant du magicienun film qui se trouve dans le catalogue latino-américain et espagnol sous le titre traduit par L’éléphant du magicien. Depuis le 17 mars, il fait partie de l’offre de service d’abonnement et en ce moment il est en sixième position des plus reproduits au niveau mondial selon le site FlixPatrol.

Sous la direction de Wendy Roger et le scénario de Martin Hynes, consiste en une production basée sur le roman classique de Kate DiCamillo destinée aux 7 ans et plus. Au long de 1 heure et 43 minutesle film développe une histoire optimiste et passionnante que les plus petits de la maison apprécieront pour le pur plaisir.

+ Qu’est-ce que l’éléphant du magicien sur Netflix

Le synopsis officiel de The Magician’s Elephant explique : « Peter cherche sa sœur Adel, disparue depuis longtemps. Lorsqu’il rencontre une diseuse de bonne aventure sur la place du marché, la seule question qui lui vient à l’esprit est : ma sœur est-elle toujours en vie ? La réponse est qu’il doit trouver un mystérieux éléphant”.

De cette manière, l’avance ajoute : «Peter se lance dans un voyage extraordinaire pour accomplir trois missions apparemment impossibles qui changeront sa ville comme par magie.”. Avec Noah Jupe, Mandy Patinkin, Brian Tyree Henry, Natasia Demetriou, Sian Clifford, Benedict Wong et Miranda Richardsonentre autres chiffres, se présente alors comme une bande incontournable pour les amateurs d’animation.

