Le film d’animation Le Seigneur des Anneaux sortira en 2024

Un nouveau film d’animation sur »Le Seigneur des Anneaux » la fabrication démarre. Désormais, avec la série Prime Video, »Les anneaux de pouvoir »nous pouvons voir que la saga basée sur les livres de J. R. R. Tolkien continuera à se développer avec de nouvelles productions pour élargir son monde et l’histoire de la Terre du Milieu. Nouveau cinéma Lynx Oui Animation Warner Bros.préparez pour 2024 le film »Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim »qui sera un film d’animation qui se déroulera 250 ans après les événements vus dans la trilogie de Pierre Jackson.

Le film sera animé par Kenji Kamiyamaqui a co-dirigé la série animée acclamée » Ghost in the Shell: Stan Alone Complex ». La bande arrivera concrètement sur 12 avril 2024, date qui a été donnée avec un nouvel art conceptuel du film, qui représente un siège d’Edoras, la capitale du Rohan. La distribution des voix pour le film n’a pas encore été officiellement annoncée, mais Philippe Boyenqui faisait auparavant partie de l’équipe de rédaction des trilogies cinématographiques « Le Seigneur des anneaux » et « Le Hobbit », a fait l’éloge de l’équipe derrière le nouveau film.

« Je suis impressionné par le talent créatif qui s’est réuni pour donner vie à cette histoire épique et émouvante, du talent artistique de Kenji Kamiyama à un casting vraiment stellaire », a déclaré Boyens, qui est également producteur exécutif du film d’animation. . Phoebe Gittins Oui Arty Papageorgiou Ils étaient chargés d’écrire le scénario.

« Les films de »Le Seigneur des Anneaux » ils ont porté le chef-d’œuvre de Tolkien vers de nouveaux sommets cinématographiques et ont inspiré une génération. C’est un cadeau de pouvoir revisiter la Terre du Milieu avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs et le talentueux Kenji Kamiyama à la barre. Ce sera une performance épique comme tout ce que le public a vu auparavant », a-t-il déclaré. Toby Emmerichprésident de Warner Bros. Pictures Group.

Le film sera produit par Sola Divertissementle studio d’animation numérique avec lequel Kamiya a déjà travaillé sur les productions de » Fantôme dans la coquille » et le spin-off de » Coureur de lame », »Lotus Noir ».

Cette nouvelle histoire présente pleinement les événements que nous verrons dans la série produite par Amazon Studios, »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir »car celui-ci prendra comme référence des événements du passé, contrairement à ce nouveau film d’animation qui se focalisera sur le futur qui s’est produit après les films du »Seigneur des Anneaux ».