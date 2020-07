Le film d’animation “ Ghost in the Shell ” est réédité sur le pack combiné numérique 4K et Ultra HD en septembre

Depuis ses débuts il y a plus de 25 ans, Fantôme dans la coquille a été l’une des franchises les plus emblématiques et révolutionnaires de l’histoire de l’anime. La franchise a engendré de nombreux mangas, séries animées, jouets, jeux et même un film d’action en direct dont nous ne parlerons pas. Cependant, ce qui les dépasse tous, c’est le film acclamé par la critique sorti en 1995.

Sur 8 septembre 2020, pour célébrer le 25e anniversaire de la Fantôme dans la coquille film d’anime, Lionsgate réédite le film sur Pack combiné Ultra HD 4K (plus Blu-ray et Digital 4K Ultra HD) et Numérique 4K Ultra HD pour 22,99 $.

Pour plus de détails et des fonctionnalités spéciales, consultez LionsgatePR de ci-dessous:

Célébrez le 25e anniversaire de l’un des films d’animation les plus acclamés par la critique de tous les temps lorsque Ghost in the Shell arrive sur 4K Ultra HD ™ Combo Pack (plus Blu-ray ™ et Digital 4K Ultra HD) et Digital 4K Ultra HD le 8 septembre à partir de Lionsgate. Basé sur le manga bien-aimé de l’écrivain et illustrateur japonais Shirow Masamune, la distribution vocale du film comprend Atsuko Tanaka (Ghost in the Shell 2: Innocence, TV’s «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», «Ghost in the Shell 2.0»), Akio Ôtsuka (Ghost in the Shell 2: Innocence, Paprika, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots) et Kôichi Yamadera (Ghost in the Shell 2: Innocence, Cowboy Bebop: The Movie, Ninja Scroll). Remasterisé en Dolby Vision et Dolby Atmos, et avec des illustrations commémoratives préférées des fans de l’illustrateur pop Martin Ansin – ainsi que du tout nouveau matériel bonus – ce sera le package Ghost in the Shell le plus définitif à ce jour.

2029: Une femme agent du gouvernement cybernétique, le major Motoko Kusanagi, et le Bureau interne des enquêtes sont sur la piste de «The Puppet Master», un virus informatique mystérieux et menaçant capable d’in fi ltrer des hôtes humains. Avec ses collègues agents de la section 9, Kusanagi se lance dans une course contre la montre de haute technologie pour capturer l’entité omniprésente. Le thriller cyber-technologique primé du réalisateur Mamoru Oshii, basé sur la bande dessinée de Shirow Masamune, est considéré comme l’un des principaux films d’animation japonais de tous les temps.

Les fonctionnalités spéciales de Ghost in the Shell incluent un commentaire audio ainsi que deux nouvelles fonctionnalités bonus: “Accéder à la section 9: 25 ans dans le futur” et “Paysages et paysages de rêve – L’art et l’architecture de Ghost in the Shell.” Découvrez quatre fois la résolution de la Full HD avec le pack combo 4K Ultra HD, qui comprend Dolby Vision, donnant vie au divertissement grâce à une qualité d’image ultra-vive. Par rapport à une image standard, Dolby Vision peut offrir des couleurs spectaculaires jamais vues sur un écran, des reflets jusqu’à 40 fois plus lumineux et des noirs 10 fois plus sombres. De plus, le pack combo 4K Ultra HD comprend Dolby Atmos, qui transportera les téléspectateurs d’un moment ordinaire à une expérience extraordinaire avec un son en mouvement qui circule tout autour d’eux. Les fans auront l’impression d’être dans l’action alors que les sons des personnes, des lieux, des choses et de la musique prennent vie avec un réalisme à couper le souffle et se déplacent dans tout l’espace.

Le pack combo Ghost in the Shell 4K Ultra HD sera disponible au prix de détail suggéré de 22,99 $.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K / BLU-RAY / NUMÉRIQUE

Commentaire audio complet de Ghost in the Shell avec Mary Claypool (scénariste d’animation et scénariste en anglais), Eric Calderon (producteur et scénariste d’animation), Richard Epcar (voix de «Batou») et Charles Solomon (historien et critique d’animation)

«Accéder à la section 9: 25 ans dans le futur» Featurette

«Paysages et paysages de rêve: l’art et l’architecture de Ghost in the Shell» Featurette

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES SUPPLÉMENTAIRES D’ARCHIVAL BLU-RAY

Rapport de production et Featuretes Digital Works

Bande-annonce théâtrale