Le film d’Al Pacino et Robert De Niro qui aura une suite

Les acteurs ont coïncidé dans un classique du film d’action des années 90 que vous pouvez actuellement voir sur trois des principales plateformes de streaming. Les détails.

© GettyRobert De Niro a 78 ans et Al Pacino en a 82.

En 1995, Michel Mann Il était chargé de réaliser l’un des films d’action les plus importants de la fin du siècle. Avec les protagonistes de Al Pacino et Robert De Niroa réussi à réunir à l’écran deux des figures les plus importantes du cinéma qui Le parrain avait pu rassembler. En conséquence, un chef-d’œuvre intitulé Chaleurce qui a donné au réalisateur l’occasion de montrer que le projet qu’il avait écrit depuis 1979 (et s’était même transformé en pilote de télévision) en valait la peine.

Chaleur concentré sur la confrontation entre l’un des meilleurs braqueurs de banque et un détective qui n’a aucun problème à mettre sa vie personnelle de côté pour l’attraper. Dans Tomates pourriesle film a un taux d’approbation de 88%, ce qui ne lui rend pas justice : quiconque vous posera des questions sur ce film de près de trois heures vous dira sans hésitation que c’est un morceau de génie, un de ces films qui n’arrivent plus souvent

Il y a quelque temps, Michel Mann a confirmé qu’il envisageait de faire une suite pour cette production et c’est ainsi Chaleur 2 a commencé à prendre forme. En moins de deux semaines, les fans de l’histoire qui ont joué Al Pacino et Robert De Niro dans le rôle de Neil McCauley et Vincent Hanna, respectivement, pourront profiter de cette deuxième partie. Selon ce qui a été confirmé par le réalisateur dans son récit officiel de Twitter, le 9 août atteindra le public. Bien sûr, ce sera sous forme de roman.

Chaleur 2 ce sera un prequel centré sur le détective Vincent Hanna et dans ses années avant celles que nous avons vues dans le film de 1995. Comme il l’a expliqué homme (qui a écrit le roman avec Meg Gardiner), se déroulera environ six ans avant les événements vus dans le film d’action classique. Les membres de la bande criminelle commandée par neil mccauley. Pourra-t-on voir ça au cinéma ?

+ Heat 2 viendra-t-il au cinéma ?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous êtes un peu déçu de la façon dont cela va se dérouler Chaleur 2Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. C’est que, dans une interview avec Marc Maron, Mann confirmé qu’il planifie ce projet sous forme de film et qu’il sera « très grand ». Selon IGN, pour l’instant le réalisateur ne travaille que sur le scénario ; aucun studio n’a annoncé que la production était en route. La mauvaise nouvelle est que si vous commencez à tirer, Chaleur 2 il ne mettra en vedette aucun des acteurs du film original. « J’adore ces gars-là, mais ils devraient avoir six ans de moins qu’en Chaleur”a-t-il déclaré à maron.

+Où regarder Heat

Toujours pas de nouvelles d’un potentiel tournage de Chaleur 2 et avec la certitude que le prochain projet de Michel Mann il s’agira de la vie de Enzo-Ferrariavec Hugh Jackman, Penélope Cruz et Shailene Woodley en tant que protagonistes, nous vous disons que si vous voulez voir Chaleur tu es chanceux. Il y a trois plates-formes qui ont ce titre de 1995 dans leur catalogue et ce sont : Netflix, Prime Video et Star+.

