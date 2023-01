Le film d’action en direct Hot Wheels aura de nouveaux scénaristes

Le producteur Mauvais robot et la compagnie de jouets mattelvient d’annoncer la nouvelle équipe d’écriture pour le nouveau film »Roues chaudes » qui est en production depuis plusieurs années. Selon les rapports, Dalton Leeb Oui Nicholas Jacobson-Larson ont rejoint le projet en tant que scénaristes sur le projet développé par Warner Bros.

Pendant deux décennies, des tentatives ont été faites pour produire un film »Hot Wheels », les droits du film rebondissant entre différentes sociétés de production depuis 2003. C’était en 2019 lorsque Films Mattel a annoncé qu’il collaborerait avec Warner Bros. pour produire le film » Hot Wheels », avec la société de production Bad Robot en 2022.

« En tant que leader mondial de la culture automobile, ‘Hot Wheels’ a enflammé l’esprit de défi des passionnés de voitures depuis des générations », a déclaré le producteur exécutif de Mattel Films, robbie brennerlorsqu’il a été annoncé pour la première fois que Bad Robot travaillerait sur »Hot Wheels ».

La franchise de voitures miniatures est l’un des nombreux projets que Mattel Films réalise sur ses propriétés intellectuelles. La société travaille actuellement sur la réalisation de films de »American Girl », »Magic 8 Ball », »Masters of the Universe », »Polly Pocket », »Rock ‘Em Sock ‘Em Robots’ ‘ et »Thomas et ses amis ».

L’un des projets les plus attendus est sans aucun doute le film »Barbie » Protagonisée par margot robbie Oui Ryan Gosling. Le film, qui a récemment publié son premier aperçu, sortira en salles le 21 juillet de cette année, le casting pouvant voir les acteurs Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Alexandra Shuipp, Michael Cera et Kata McKinnon.

Le film »Hot Wheels » n’a pas encore de date de sortie officielle.