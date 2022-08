Le film d’action en direct du jeu vidéo Pac-Man arrive

Cinéma

Le jeu vidéo populaire Pac-Man qui a attiré l’attention des amateurs d’arcade dans les années 80 sortira au cinéma en format d’action en direct. Incroyable!

©IMDBPac-Man

Il n’y a pas grand chose sur le jeu Pac-Man qui laisse présager une adaptation au grand écran. L’intrigue du titre populaire est de manger des points et d’esquiver les fantômes dans un labyrinthe donné sur une musique répétitive. Cependant, cela n’empêchera pas l’industrie cinématographique hollywoodienne de faire un film d’action en direct de ce personnage qui a fasciné le monde entier dans les années 80.

De cette manière, Le journaliste hollywoodien Il a rapporté que bandai namco faire équipe avec Studios voyageurs faire avancer la bande Pac-Man et ainsi capitaliser sur l’intérêt de plus d’une génération de joueurs qui ont pu s’amuser pendant des heures grâce à la jolie figurine qui dévore des points et tente d’échapper aux infatigables fantômes Blinky, Pinky, Inky et Clyde.

Au cours des dernières décennies, Pac-Man a engendré un certain nombre de suites et de produits connexes. En 1982, le populaire hanna-barbera a donné au personnage sa première série animée sur ABC, mettant en vedette Marty Ingels dans le rôle Pac-Man. En 2013, Disney XD a commencé à diffuser Pac-Man et les aventures fantomatiquesune autre émission animée par ordinateur avec Erin Matthews comme voix titulaire de Pac-Man. Cette dernière émission a duré trois saisons avant de se terminer en 2015.

Pac-Man arrive au cinéma

Le jeu Pac-Manoriginal de namco, a frappé la scène d’arcade en 1980 et est rapidement devenu une sensation mondiale. Les joueurs devaient dévorer tous les points d’une série de labyrinthes sans toucher aucun des quatre fantômes colorés qui les poursuivaient. Le titre a marqué un tournant pour l’industrie et ses effets sonores emblématiques restent gravés dans la conscience collective des joueurs.

Pac-Man il n’a jamais fait la une de son propre film auparavant, encore moins action en directMais pas faute d’avoir essayé. À plus d’une occasion, ils ont voulu faire décoller une adaptation cinématographique, mais ont stagné même à l’apogée de la franchise dans les années 1980. Cependant, il convient de noter que Pac-Man est apparu en tant que personnage invité dans d’autres films, y compris le populaire pixels Oui L’épave de Ralph.

On ne sait pas comment ils développeront un film d’action en direct avec ces personnages, mais il y aura sûrement un mélange important de CGI avec des acteurs en chair et en os. Producteur associé du film Sonic l’hérissonChuck Williams, est à l’origine de l’idée mais il n’y a toujours ni réalisateur ni responsable du scénario de l’aventure de Pac-Man sur grand écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂