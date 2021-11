Le film d’action avec Nicolas Cage et une actrice d’Outlander qui fait fureur sur Netflix

in

Chaque année, nous avons plusieurs films qui sortent sur grand écran, mais tous ne réussissent pas, que ce soit à cause de leur collection au box-office ou à cause de mauvaises critiques. C’est pourquoi une partie minimale de ces versions cherchent un nouveau foyer à considérer par le public et ces derniers temps, la réponse a été trouvée dans les services de streaming, tels que Netflix.

La plate-forme a été l’une des principales à avoir accompagné cette stratégie avec des projets qui, au fil du temps, sont devenus une véritable fureur. Machines mortelles, Silver Skates, Igor Grom contre Plague Doctor et Injecté de sang sont quelques-uns des exemples qui ont réussi à renaître, comme cela vient de se produire ces jours-ci avec 211 ou Le grand assaut.

Ce film de 2018, basé sur le tournage de North Hollywood de 1997, est réalisé par York Shackleton. C’est en vedette Nicolas Cage, qui a également connu une résurgence dans l’industrie au cours de ces mois, et pour Sophie squelette, qui incarne Brianna Fraser dans la série à succès Étranger. Le reste du casting est complété par Dwayne Cameron, Alexandra Dinu, Michael Rainey Jr. Shari Watson, Ori Pfeffer, Sean James, Weston Cage, Michael Bellisario et Cory Hardrict, entre autres.

De quoi s’agit-il? Cela dit son synopsis officiel: « Le destin veut que le policier Mike Chandler et un jeune civil affrontent, malgré leur manque de préparation et d’armes, un groupe de dangereux braqueurs lourdement armés qui envisagent de braquer une banque ». Aux États-Unis, il porte le titre 211, car il s’agit du code de police de l’État de Californie pour un vol qualifié.

Dans un Top 10 Films, actuellement dirigé par alerte rouge, Le grand assaut Il se situe en huitième position des plus consultés à l’heure actuelle par les utilisateurs de Netflix Dans le monde entier. Lors de sa sortie, les critiques étaient vraiment terribles, mais apparemment le public du streaming lui a donné le feu vert et il reste parmi les plus choisis.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂