Le film Coyote contre ACME de John Cena retiré du calendrier de sortie de Warner Bros.

Le panel Warner Bros. CinemaCon devait apporter de nouveaux regards sur les plus grandes offres du studio de l’année prochaine, mais l’un de ses films récemment annoncés a apparemment été repoussé à une date beaucoup plus tardive par le nouveau Barbie film. Ce film est le film hybride live-action / animé de John Cena Coyote contre ACME, dont le développement n’a été annoncé que le mois dernier. À l’époque, le film comique, qui voit le personnage de dessin animé emblématique Wile E. Coyote poursuivre ACME pour ses produits fréquemment dangereux et défectueux, devait arriver le 21 juillet 2023. Cette place a maintenant été prise et le film de Cena a été marqué comme « Non planifié ».

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour décevante pour les fans de Cena et de la version amusante de la quête sans fin de Wile E. Coyote pour capturer Roadrunner, la réalité semble être davantage autour de Warner Bros. Barbie au milieu de l’été pour capitaliser sur la saison des blockbusters. Ils attendent clairement Barbie faire plus d’affaires dans ce créneau que Coyote contre ACME. Il est peut-être étrange que Warner Bros. choisisse de retirer complètement le film du programme plutôt que de lui donner une nouvelle date immédiate, mais peut-être attendent-ils simplement de voir où il peut s’intégrer sans entrer en concurrence directe avec l’un des autres grands films déjà liés à des dates.

Il n’a pas été abordé dans le panel si c’est un signe que le film hybride est en train de réduire la liste des priorités de Warner Bros. ou s’il s’agit simplement d’une question de timing et qu’une nouvelle date arrivera très bientôt. Quoi qu’il en soit, il semble que le nouveau film de Cena devra attendre un peu plus longtemps que prévu pour faire ses débuts dans les cinémas.





John Cena a hâte de jouer aux côtés de la légende des Looney Tunes





Warner Bros.

Ainsi que John Cena, Coyote contre ACME mettra également en vedette Will Forte et Lana Condor, tandis que les tâches de scénario ont été partagées par Samy Burch et nul autre que Pacificateur réalisateur James Gunn. Bien sûr, Cena et Gunn ont développé une grande amitié depuis qu’ils ont travaillé ensemble sur la série DC et La brigade suicide film avant lui, et le projet est celui auquel Cena savoure la chance de participer. Il a dit Divertissement hebdomadaire:

« Mec, j’ai beaucoup de chance parce que c’est un rôle différent pour moi, donc je ne peux pas attendre. Je suis capable de faire un film plus petit appelé The Independent, qui est un rôle différent pour moi, et Peacemaker a été entièrement rôle différent pour moi. Beaucoup de membres du public ont une perspective différente de ce que je peux offrir et c’est une colline très difficile à gravir. Coyote contre Acme est l’une de ces situations. Je suis vraiment heureux que Warner Bros. m’ait donné un autre l’occasion d’être impliqué dans quelque chose qui. Comme je l’ai dit, c’est un rôle différent pour moi et j’espère que cela aura le même résultat que Peacemaker, ce sera une chance de perfectionner mon art sur quelque chose d’un peu différent « , a ajouté Cena. « Je suis vraiment excité pour ça. »





John Cena jouera dans le film Looney Tunes Coyote contre Acme

