Le film comique avec Aislinn Derbez et Renata Nogni à voir sur Netflix

NETFLIX

Au mois du cinéma mexicain, le N rouge présente la collection Que México Se Vea. Apprenez tout sur le film réalisé par Elisa Miller, lauréate de la Palme d’Or à Cannes.

©NetflixAislinn Derbez et Renata Nogni jouent dans une comédie en streaming.

Août est le mois de cinéma mexicain et ses fidèles profitent de cette fête pour récompenser les productions historiques, recommander les meilleurs films et accueillir de nouveaux films locaux qui ont beaucoup à offrir. Dans ce sens, Netflix intégrera dans son catalogue différentes propositions permettant de rendre visible des histoires nationales et de donner un coup de pouce aux réalisateurs, scénaristes et acteurs qui brillent à l’écran. Oui Aislinn Derbez et Renata Nogni Ils seront chargés d’amorcer ce cycle prometteur.

Ces actrices sont prêtes pour la première demain 3 août une comédie unique sur la plateforme de streaming. Il s’agit de Quelle faute est le karma ?un film réalisé par Elisabeth Miller, lauréat de la Palme d’Or à Cannes. Classé pour les plus de 16 ans, à partir de ce mercredi, un film plutôt farfelu peut être diffusé sur le service d’abonnement avec le scénario de Fernanda Eguiarte Hernandez et Marcelo Tobar de Albornoz.

De quoi s’agit-il exactement ? L’histoire de Quelle faute est le karma ? a pour protagoniste Sarah, une créatrice de mode frustrée qui blâme le karma pour sa malchance. Cependant, le destin la mettra face à face avec sa sœur cadette, Lucie, qui connaît un destin très différent après s’être fiancée au garçon qu’elle aimait à l’adolescence. Sara va devoir se demander si la malchance est vraiment responsable de ses malheurs.

Le film s’étend sur près d’1h30 vous permettant de visiter différents endroits de l’état du Yucatan au Mexique. Sa première bande-annonce officielle a déjà prévisualisé une partie de ce que Netflix publiera demain ! Mais en attendant, sachez que le film présente les performances de Gil Cerezo, Giuseppe Gamba, Miriam de Jesús Chi Chim, Carmen Madrid, Mauricio García Lozano, Carlos Morett et Romina Montalvo.

+ D’autres productions mexicaines arrivent sur Netflix en août

Netflix a ajouté une nouvelle collection à son catalogue qui peut être trouvée à partir du menu des genres de films. intitulé comme Que México Se Vea : une célébration du cinéma mexicain, cette section offre le meilleur de l’industrie locale. Quelles productions peut-on apprécier ? des romans comme Dis-moi quand tu, Amour de mes amours Oui Sans enfant. De plus, deux productions présentes dans des festivals internationaux tels que Cannes et Venise se démarquent : Nuit de feuréalisé par Tatiana Huezo, et Jungle tragique, de Yulene Olaizola. Continuer avec des comédies comme Quelle faute est le karma ?sera ajouté au N rouge Là je t’ordonne, le comédien Oui ancré.

Aussi, l’une des histoires jeunesse les plus présentes sur la plateforme, anonymeainsi que des drames d’époque comme La danse du 41 Oui du son. Si les documentaires sont votre truc, alors préparez-vous à regarder Le porte-parole, Les trois morts de Marisela Escobedo, Red Privada : Qui a tué Manuel Buendía ? Oui un film policier. Et si vous préférez les animations pour toute la famille, alors vous pouvez ajouter à votre liste La légende des momies de Guanajuato, La légende de La Llorona Oui La légende du Nahuala.

Très bientôt, deux films tant attendus arriveront dans l’industrie mexicaine. D’un côtéVive le Mexique !, le film de Luis Estrada avec Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Ana Martín et Leticia Huijar. Pour l’autre, BARD, fausse chronique de quelques vérités, le dernier film d’Alejandro González Iñárritu avec Daniel Giménez Cacho et Griselda Siciliani. Mais en attendant, vous pouvez regarder sur Netflix L’enfer, la dictature parfaite, la loi d’Hérode Oui aime les chienscomposé par les deux cinéastes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂