Le film Chickenhare sort de l’extinction et nous donne une bande-annonce

Qu’est-ce qu’on obtient quand on croise une poule et un lièvre ? Il y a de fortes chances que vous obteniez un héros. Du moins, c’est selon le prochain long métrage de nWave Studios, Chickenhare et le hamster des ténèbres! La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Poule a commencé comme une série de romans graphiques écrits et illustrés par Chris Grine. La série suit les aventures de Chickenhare et de son amie tortue alors qu’ils tentent de survivre tout en fuyant un taxidermiste maléfique. À part PouleGrine a également travaillé sur Os extraterrestres, Décaleurs de tempset l’adaptation comique de KA Applegate Animorphes. Une adaptation cinématographique de Poule est en préparation depuis 2011 lorsque Sony Pictures Animation et Dark Horse Comics ont fait la première annonce. Malheureusement, en 2016, Grine a annoncé que le film avait été annulé sur son compte Twitter. Mais maintenant, il semble que cet hybride ne tombait pas sans combat.

nWave à la rescousse







Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? De Sony Pictures à nWave ? Eh bien, la réponse réside dans le co-réalisateur du film, Ben Stassen. Stassen s’est associé à Benjamin Mousquet pour réaliser le film à partir d’un scénario écrit par David Collard. Stassen avait ceci à dire dans une interview avec Screen Daily.

« Nous sommes tombés sur un scénario qui [Sony] eu. Les studios développent beaucoup de films. Certains finissent par être géniaux plus tard mais ne sont pas produits au studio lui-même. On l’a lu, on a adoré et on a demandé à Sony – qui l’avait mis en attente – si on pouvait prendre le relais. Ils ont dit oui.

nWave Pictures que vous connaissez probablement, même si vous ne le savez pas. Le studio basé en Belgique est derrière des images telles que L’histoire d’une tortue : les aventures de Sammy, Le corgi de la reine, Emmène-moi sur la luneet Fils de Bigfoot ainsi que sa suite Famille Bigfoot. Le studio a certainement parcouru un long chemin depuis son premier long métrage en 2008. Selon Cartoon Brew, Poule dispose d’un budget de 20 à 25 millions d’euros (24 à 30 millions de dollars). Cela en fera la production nWave la plus chère à ce jour (leur titre auparavant le plus cher étant celui de 2013 La maison de la magie à 34 millions de dollars).





En regardant la bande-annonce, le film semble s’écarter assez loin de la source originale. Il y a des rois, un Sur le thème d’Indiana Jones quête d’artefacts anciens et de tout nouveaux personnages. Il y a même une tribu de cochons qui tirent avec des canons ! Mais cela semble faire partie du charme ici, et s’il est toujours fidèle à l’un des scripts, alors il y a une chance que les bénédictions de Chris Grine soient toujours pertinentes. D’après l’illustrateur, il a vraiment apprécié le film lorsqu’il a reçu sa copie d’écran ! C’est toujours bon signe quand l’auteur donne un coup de pouce à une adaptation de son œuvre !

A partir de maintenant, Chickenhare et le hamster des ténèbres devrait être lancé plus tard cette année dans divers pays européens. L’Amérique du Sud devrait également sortir le film en salles. Actuellement, il n’y a pas de distributeurs pour une sortie aux États-Unis, mais j’espère que cela changera bientôt ! Gardez les yeux ouverts lorsque l’animal le plus rare au monde se rendra aux États-Unis !









