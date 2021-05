Le film Cendrillon de Camila Cabello passe à Amazon Prime Video en septembre

La prochaine version du classique Cendrillon conte a été repris par Amazon Studios, avec une sortie Prime Video prévue pour septembre!

Cet après-midi annonce qu’Amazon a repris la position de Kay Cannon Cendrillon (qui met en vedette Camila Cabello et Idina Menzel). Le film devait arriver en février dernier avant que Sony ne le reporte à juillet, mais il sortira maintenant en septembre sur Prime Video. Mieux encore, nous avons quelques images fraîches à apprécier:

Cendrillon de Kay Cannon avec une distribution de stars comprenant la chanteuse / compositrice nominée aux Grammy Awards Camila Cabello, Idina Menzel et Billy Porter, sera lancée exclusivement dans le monde entier dans plus de 240 pays et territoires sur Prime Video en septembre. La comédie musicale très attendue incorpore des chansons pop d’artistes mondiaux contemporains et des chansons originales de Camila Cabello et Idina Menzel.

«Cendrillon est un classique que nous connaissons et aimons tous, mais cette fois avec une touche moderne unique et mettant en vedette la sensationnelle Camila Cabello et un casting de stars. Le producteur James Corden et l’équipe de réalisateurs ont repris ce conte de fées bien-aimé et l’ont réorganisé avec une perspective nouvelle et stimulante qui résonnera avec le public et les familles du monde entier. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée que nos clients du monde entier chantent et dansent avec la réimagination de cette histoire classique par le réalisateur Kay Cannon », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios.

Cendrillon est une nouvelle interprétation audacieuse et musicale de l’histoire traditionnelle avec laquelle vous avez grandi. Notre héroïne (Cabello) est une jeune femme ambitieuse, dont les rêves sont plus grands que le monde ne le permet, mais avec l’aide de son Fab G (Billy Porter), elle est capable de persévérer et de réaliser ses rêves.

Écrit pour l’écran et réalisé par Kay Cannon avec des reprises de chansons écrites par certains des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, Cendrillon a un casting de stars qui comprend Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, avec Billy Porter et Pierce Brosnan. Les producteurs sont Leo Pearlman, James Corden, Jonathan Kadin et Shannon McIntosh, et les producteurs exécutifs sont Louise Rosner et Josephine Rose.