Le film captivant de moins de 90 minutes avec une star de Sex Education qui fait fureur sur Netflix

Netflix

Un nouveau film est arrivé sur Netflix qui a rapidement conquis le public, puisqu’il s’est hissé au sommet du Top 10 mondial. Regardez ce que c’est et qui agit dedans !

© GettyLe film captivant de moins de 90 minutes avec une star de Sex Education qui fait fureur sur Netflix.

La concurrence entre les services de streaming s’est intensifiée ces dernières années, de nouvelles entreprises espérant gagner du terrain dans différentes régions, mais Netflix continue de démontrer la raison de son leadership constant. A cette occasion, ils ont lancé un film idéal pour un certain public de par sa durée, en plus de son histoire et de son casting, déjà considéré comme un succès mondial.

Les abonnés de la plateforme ont des goûts variés, puisque la semaine dernière ils ont choisi comme film préféré Entre la vie et la mort, le nouveau Joey King, mais son passage a été éphémère dans le classement principal d’audience, puisqu’il vient d’être dépassé. Selon le Top 10 quotidien du site FlixPatrolmaintenant même le film le plus regardé au monde est Choisir ou mourir.

Cette bande, réalisée par Toby Meakins, a été ajoutée au catalogue de streaming le vendredi 15 avril dernier, donc en quelques jours, elle a déjà atteint le sommet et est actuellement reconnue comme la préférée des utilisateurs. Un aspect important pour votre choix est qu’il est en vedette ESA Mariposaqu’ils connaissent pour interpréter Otis Milburn dans la série éducation sexuelle.

De quoi s’agit-il Choisir ou mourir? Synopsis officiel : « A la recherche d’un prix non réclamé de 125 000 €, une décrocheuse fauchée décide de jouer à un jeu informatique de survie sombre des années 1980. Mais le jeu la maudit et elle est confrontée à des choix dangereux et à des défis qui déforment la réalité. Après une série de moments inattendus et terrifiants, il se rend compte qu’il ne joue plus pour l’argent mais pour sa vie..

L’horreur est un genre adoré des abonnés et c’est pourquoi ils ont été captivés par cette nouvelle histoire, mais l’avis des critiques diffère complètement : sur Rotten Tomatoes, il a une approbation de seulement 25%. « Des aperçus de promesses terrifiantes sont étouffés par une histoire trop centrée sur la franchise dans Choose or Die, avec des résultats frustrants et oubliables »dit le consensus général des 25 avis.

