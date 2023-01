Le film Captain Planet de Leonardo DiCaprio est toujours en développement

L’adaptation cinématographique de »Capitaine Planète » de Leonardo DiCaprio vient de recevoir des nouvelles. Selon l’écrivain et acteur Glen Powellle projet annoncé en 2016 est toujours en production, même si sa confirmation sera déterminée après la nouvelle restructuration de Warner Bros. Discovery.

« Je pense que ces conversations auront lieu sous peu. Je sais que DiCaprio est très passionné par ça », a déclaré Powell. « Je suis très passionné par ça. Je pense que ça pourrait être génial… Je veux que ça marche. J’adorerais jouer ce super-héros. »

En 2016, il a été annoncé que la société de DiCaprio, Voie Appienneétait en pourparlers pour obtenir les droits du film « Captain Planet and the Planeteers », dans le but de créer une nouvelle production de la populaire série animée.

Les droits du film ont d’abord été obtenus par images sony Oui primordialjusqu’à ce qu’ils tombent entre les mains de Warner Bros. Lorsque le projet a été confirmé, Powell a rejoint en tant qu’écrivain avec Jono Matt, bien qu’aucun autre détail sur le film n’ait jamais été publié. À l’époque, DiCaprio a décrit le film comme une « prise subversive » du matériel source.

»Captain Planet and the Planeteers » était une série animée environnementale créée par Barbara Pyle Oui tourneur de ted. L’histoire a suivi un groupe d’adolescents du monde entier pour promouvoir un comportement respectueux de l’environnement et acquérir la capacité d’invoquer Captain Planet, un super-héros capable de faire face aux catastrophes écologiques.

Le dessin animé a été diffusé pendant trois saisons de 1990 à 1992, avec un total de 113 épisodes. Une série de suites intitulée « Les nouvelles aventures de Captain Planet » a été créée en 1993 et ​​a duré jusqu’en 1996.

Bien que le personnage n’ait pas actuellement de nouvelle série ou ne soit plus aussi populaire, DiCaprio lui-même s’est montré enthousiaste à l’idée d’amener Captain Planet dans un nouveau film, étant le principal moteur de la nouvelle production atteignant un jour le grand écran. .