Le film Buzz l’Éclair aura une bande-annonce plus tôt que prévu

Grâce à un Tweet rapidement supprimé par un employé de Pixar, il semble que nous sachions quand nous verrons la première bande-annonce de Année-lumière, les Histoire de jouet pas tout à fait un spin-off précédent qui se dirigera vers les cinémas l’été prochain, et ce n’est pas aussi long que prévu. Le tweet en question a été publié par Daniel Gonzalez, qui a ensuite supprimé le message, mais pas avant que de nombreuses captures d’écran n’aient été prises, et cela suggère que la première bande-annonce de Année-lumière sera vu dans les salles en novembre avant la nouvelle animation de Disney Encanto. Bien qu’il ne s’agisse pas d’informations concrètes, venir d’un employé de Pixar est à peu près aussi proche que possible.

Le film a été initialement annoncé en 2020, et bien qu’il ne se situe pas directement dans le monde de Toy Story, il s’agit d’une sorte de préquelle, racontant l’origine de l’inspiration du jouet Buzz l’Éclair. Cet angle dans l’univers est ce qui a vu la voix de Buzz Lightyear changer de Tim Allen, qui a exprimé le personnage depuis l’original Histoire de jouet en 1995, à travers trois suites et de nombreux courts métrages, pour Vengeurs vedette Chris Evans. Lors de l’annonce de la Journée des investisseurs de Disney, Pete Docter de Pixar a expliqué : « À première vue, vous pourriez penser : « Eh bien, c’est un Histoire de jouet film. Eh bien, pas si vite. Vous voyez, à l’époque où nous avons créé le tout premier Histoire de jouet, nous avons conçu Buzz l’Éclair avec l’idée qu’il était un jouet basé sur un personnage vraiment cool d’un film épique à succès. Eh bien, toutes ces années plus tard, nous avons décidé qu’il était temps de faire ce film. »

Pour ceux qui ont suivi le Histoire de jouet franchise de près, ce n’est pas la première histoire solo de Buzz, avec Buzz l’Éclair de Star Command ayant couru pour 65 épisodes et même eu un film préquel directement sur DVD qui ont tous été bien reçus en eux-mêmes mais n’ont jamais été vraiment reconnus comme faisant entièrement partie du Histoire de jouet canon. Cela signifie que le nouveau film pourrait aller de plusieurs manières sans marcher sur les pieds de ce qui est arrivé auparavant, mais il a été souligné assez tôt que la voix de Buzz est différente dans ce film car il n’est pas le jouet mais le vrai Buzz l’Éclair.

Bien qu’il y ait déjà eu beaucoup de plaintes concernant le changement de personnel vocal, Evans était ravi d’assumer le rôle lorsqu’il a confirmé la nouvelle via Twitter l’année dernière. Il a dit : « Je n’ai même pas les mots… Et juste pour être clair, ce n’est pas Buzz l’Éclair le jouet. C’est l’histoire d’origine du Buzz l’Éclair humain sur lequel le jouet est basé. »

C’est toujours un acte difficile à suivre lorsque vous assumez un rôle bien établi par un autre acteur, même lorsqu’il existe une raison valable pour laquelle le changement a été effectué. La première bande-annonce donnera à de nombreux fans l’occasion d’entendre et de voir le nouveau personnage de Buzz l’Éclair en action et de commencer à se faire une opinion bien avant l’arrivée du film dans les cinémas l’année prochaine.

Thèmes : L’Éclair, Disney