Le film Buddy Cop de Dave Bautista et Jason Momoa est officiellement en cours

Cela fait moins d’une semaine que Dave Bautista a semblé publier un Tweet plein d’espoir mais spéculatif suggérant que lui et Jason Momoa devrait se réunir avec le réalisateur David Leitch pour faire un « Arme mortelle à l’époque, moi et beaucoup d’autres, j’ai dit qu’à une époque où les plaisanteries sur Internet accélèrent très rapidement et deviennent des idées à part entière, il était fort probable qu’à un moment donné, nous verrions cette idée se concrétiser. Il semble qu’il y avait plus dans le tweet que ce que l’on pouvait imaginer, car Jason Momoa a révélé que le couple travaillait déjà sur le projet après que Bautista l’a contacté à peu près au même moment où il a publié le tweet.

Mercredi dernier, Bautista a publié ce qui semblait n’être qu’une idée aléatoire lorsqu’il a tweeté : « Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe. C’est parti… Moi et Momoa dans un Lethal Film de flic de type arme réalisé par David Leitch. Ok! Voilà. Maintenant, nous attendons. » Cela a conduit beaucoup à croire que Bautista jouait simplement avec les fans et s’appuyait sur les bonnes relations que le couple entretient dans l’espoir que quelque chose puisse arriver, mais il semble que tandis qu’Internet spéculait, Bautista contactait déjà Momoa pour mettre les roues en mouvement. .

Momoa est apparu sur The Late Late Show lundi et tout en parlant à l’hôte James Cordon de ses projets à venir, tels que Gentille fille et la série Apple TV+, Voir – dans lequel il apparaît avec Bautista – lorsque Cordon a posé des questions sur le tweet très médiatisé. Dans une réponse surprise, Momoa a ri et a déclaré qu’ils avaient déjà commencé à travailler sur l’idée.

« Il m’a littéralement envoyé un texto il y a quatre jours en disant: » Nous devons faire un film avec un copain de police « », a déclaré Momoa à Corden. « Nous nous aimons. Nous sommes sur Voir et Dune ensemble. Et j’ai dit, ‘Absolument.’ Et il a dit : ‘Faisons-le à Hawaï.’ Et j’ai dit : ‘Faisons-le. J’ai une idée.’ C’est donc parti pour les courses maintenant. Nous le faisons. »

Il a poursuivi en plaisantant sur le fait que le film se vend essentiellement, car les deux sont un succès cinématographique infaillible. « Ça se vend, mon frère. Dave adore porter des Speedos. J’adore porter des shorts de bain. Et nous deux sans nos chemises. Il sera grincheux et je serai charmant. Boum. Ça se vend, mon frère. J’ai le cheveux. Il n’a pas de cheveux. Nous couvrons toutes les données démographiques.

Internet était en effervescence lorsque Bautista a suggéré l’idée, et beaucoup ont ajouté leur soutien à l’idée dans l’espoir désespéré qu’elle deviendrait en quelque sorte réalité. Maintenant que Momoa a confirmé que les choses bougent sur le projet, nous savons qu’il va falloir un peu de temps avant que nous nous approchions du film qui arrive réellement dans les cinémas, mais avec les deux stars clairement motivées pour le concert, ce serait stupide d’un studio pour ne pas reprendre l’idée. Les deux acteurs apparaissant actuellement dans des films et des émissions populaires pour Netflix et Apple, il est probable qu’ils pourraient trouver un bon foyer pour le film sur l’un de ces streamers ainsi que dans les théâtres.