Le film Bob’s Burgers: une scène supprimée exclusive décompose l’histoire des quais

Regardez cette scène supprimée exclusive du film The Bob’s Burgers, disponible en numérique le 12 juillet 2022, et sur Blu-ray et DVD le 19 juillet.

Le film Bob’s Burgers est une comédie musicale-aventure-mystère animée qui suit la famille Belcher alors qu’elle fait face à un gouffre formé par une conduite d’eau rompue devant leur restaurant familial, Bob’s Burgers. Ensemble, la famille doit endurer et lutter pour maintenir son entreprise en vie.

Entrant comme certifié frais avec un score de 87% sur Rotten Tomatoes, les critiques ont loué le film pour son cœur, ses rires, son accueil des nouveaux arrivants (ceux qui n’ont pas vu la série primée aux Emmy Awards sur laquelle il est basé) et son intelligence . « Le film de Bob’s Burger avait ce néophyte rire aux éclats plus souvent qu’autrement. Je professe ne pas avoir vu une seconde de la série télévisée avant le film. Marcher dans le froid était une agréable surprise. Les doubles sens méchants et le dialogue pointu ont fait couler l’humour comme un robinet. Les numéros musicaux ont vieilli rapidement mais, heureusement, n’ont pas trop nui à une intrigue rapide. Les fans de l’émission ne seront pas déçus », a déclaré notre critique, Julian Roman.

Le film Bob’s Burgers est sorti en salles le 27 mai 2022 et sortira désormais en numérique le 12 juillet 2022, et sur Blu-ray et DVD le 19 juillet. Pour célébrer, nous avons une scène supprimée exclusive à présenter en première. « Tout ce quai a été construit et reconstruit plus que vous ne pouvez brûler un quai, ce qui est beaucoup », commence le clip, puis divulgue l’histoire du « Pleasure Pier ». Un assaut d’explications sur les piliers détruits s’ensuit, avec un nom pour chaque remplacement suivant. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous.

Scène supprimée exclusive du film The Bob’s Burgers

Le film Bob’s Burgers met en vedette les voix de H. Jon Benjamin (Bob Belcher), Kristen Schaal (Louise Belcher), Dan Mintz (Tina Belcher), John Roberts (Linda Belcher), Eugene Mirman (Gene Belcher), David Wain (Grover Fischoeder), Zach Galifinakis (Felix Fischoeder), Kevin Kline (Calvin Fischoeder), Larry Murphy (Teddy), et plus encore. Il est réalisé par Loren Bouchard et Bernard Derriman. Bouchard a également été l’auteur du scénario aux côtés de Nora Smith.

Dans une interview avec Variety, Bouchard a souligné certains points moteurs du film. « On voulait vraiment aller à la question, à quoi ça ressemble quand ils font face à l’éventuel échec du restaurant ? Et si vous entendiez réellement Bob dire : « On n’y arrivera pas ? » A quoi cela ressemble-t-il? Et nous l’avons traité aussi réel que possible. Nous avons donc augmenté les enjeux en termes de meurtre mystérieux et il y a des enjeux de vie ou de mort, mais il y a aussi la possibilité que ce restaurant échoue pour de vrai.

Maintenant que Le film Bob’s Burgers a été publié, nous avons une réponse à ce qui se passe lorsqu’ils font face à l’échec possible du restaurant : 20th Century Studios rapporte 31 millions de dollars aux États-Unis.