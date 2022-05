Le film Bob’s Burgers fait ses débuts avec un score presque parfait sur Rotten Tomatoes

Les premières critiques sont pour Le film Bob’s Burgers, et les critiques adorent ça. Chez Rotten Tomatoes, le site Web d’agrégateur de critiques, le film d’animation a fait ses débuts avec un score presque parfait de 96% de fraîcheur. Une seule des 28 critiques du film a été négative car la majorité des téléspectateurs ont apprécié le long métrage avec une recommandation selon laquelle les fans de la série télévisée apprécieront également l’adaptation cinématographique.

« Le film Bob’s Burgers est un succès pour plusieurs des mêmes raisons pour lesquelles la série est devenue si populaire au cours des 11 dernières années », écrit Eric Eisenberg de CinemaBlend.

« Le film est un excellent exemple de la façon de plaire aux fans existants, ainsi que de la façon de convaincre les nouveaux venus dans une franchise », ajoute Carla Hay de Culture Mix. « Le film Bob’s Burgers n’est pas un film pour enfants stupide, car il contient de nombreuses blagues que les adultes apprécieront plus que les enfants mineurs. »

Frank Scheck du Hollywood Reporter a déclaré : « Le film Bob’s Burgers recrée efficacement la combinaison gagnante de l’émission d’humour irrévérencieux et de dynamique familiale réconfortante, sans parler du numéro musical occasionnel pour adoucir le pot. »

« Si vous avez vraiment aimé regarder la série, vous allez certainement adorer Le film Bob’s Burgers« , déclare Nathaniel Brail de ComicBook.com. « Le film résout certains problèmes de la série, tout en livrant une intrigue hilarante et en faisant avancer n’importe quelle histoire que les créateurs pourraient raconter à l’avenir. »

Et notre propre Julian Roman a également donné Le film Bob’s Burgers une critique positive, même s’il n’a pas trouvé le film parfait. Romain a noté, « Le film Bob’s Burgers avait ce néophyte rire aux éclats plus souvent qu’autrement. Des doubles sens méchants et des dialogues pointus font que l’humour coule comme un robinet. Les numéros musicaux ont vite vieilli mais, heureusement, n’ont pas nui à une intrigue rapide. »

Le film Bob’s Burgers est un succès auprès des critiques

Les hamburgers de Bob La créatrice Loren Bouchard a co-écrit le scénario du long métrage avec Nora Smith et également co-réalisé avec Bernard Derriman. Le film présente la distribution vocale de l’émission télévisée reprenant leurs rôles, notamment H. Jon Benjamin dans Bob, Dan Mintz dans Tina, Eugene Mirman dans Gene, John Roberts dans Linda et Kristen Schaal dans Louise. Larry Murphy, Zach Galifianakis, Kevin Kline, Aziz Ansari, Stephanie Beatriz et Gary Cole fournissent également des voix.

Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

« The Bob’s Burgers Movie est une comédie-aventure-mystère musicale animée sur grand écran basée sur la longue série primée aux Emmy®. L’histoire commence lorsqu’une conduite d’eau rompue crée un énorme gouffre juste en face de Bob’s Burgers, bloquant l’entrée indéfiniment et ruinant les plans des Belcher pour un été réussi. Alors que Bob et Linda luttent pour maintenir l’entreprise à flot, les enfants tentent de résoudre un mystère qui pourrait sauver le restaurant de leur famille. Alors que les dangers augmentent, ces outsiders s’entraident pour retrouver espoir et se battent pour retourner derrière le comptoir, là où ils appartiennent. »

Le film Bob’s Burgers sortira dans les salles de cinéma le 27 mai 2022.





