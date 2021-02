Le film Blue Beetle de DC avance enfin avec le réalisateur de Charm City Kings

Un autre film de DC vient de faire un grand pas en avant. Warner Bros.a tapé sur Angel Manuel Soto (Charme City Kings) pour diriger Blue Beetle. Le projet était en cours de réalisation, dans sa forme actuelle, depuis novembre 2018. Il semble se rassembler tranquillement en arrière-plan. Maintenant, un cinéaste est en place pour en faire une réalité, ce qui aboutira finalement au premier film de super-héros à front latino de DC.

Selon un nouveau rapport, Angel Manuel Soto a verrouillé le concert de réalisation. Il travaillera à partir d’un scénario de Gareth Dunnet-Alcocer (Mlle Bala). Il n’y a pas encore de mot sur qui jouera dans le rôle principal, mais le film sera centré sur la version Jaime Reyes du personnage. La production devrait commencer à l’automne. Soto avait ceci à dire dans une déclaration.

« C’est un honneur de réaliser Blue Beetle, le premier film de super-héros latino pour DC. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde chez Warner Bros. et DC de m’avoir fait confiance pour donner vie à Jaime Reyes. J’ai hâte de faire l’histoire ensemble. «

Scarabée bleu a longtemps été lorgné pour un film. À un moment donné, le plan était de faire équipe avec Booster Gold, mais ces plans ont échoué. Jaime Reyes est la troisième personne dans les pages de DC Comics à détenir le titre. Dan Garrett et Ted Kord étaient auparavant le héros. Reyes a été introduit en 2006 dans le Crise infinie scénario. Il a été créé par Keith Giffen, John Rogers et Cully Hamner. Après son introduction, Reyes a continué à diriger un titre solo dans la gamme de l’éditeur. Reyes acquiert ses pouvoirs après avoir découvert un étrange scarabée sur le chemin du retour de l’école. Il s’attache à lui et accorde une armure Reyes, une vitesse, des armes et des ailes améliorées.

C’est l’un des nombreux projets de films que DC Films a en cours de réalisation. La prochaine étape est celle de Zack Snyder Ligue de justice, qui débutera le mois prochain, suivi de La brigade suicide, qui arrive en salles et sur HBO Max en août. Le studio a également Le Batman, Le flash, Adam noir, Aquaman 2 et Shazam: la fureur des dieux, entre autres, à divers stades de développement. Effort le plus récent de DC, Wonder Woman 1984, est arrivé fin 2020 à des critiques mitigées et au box-office en sourdine, en partie en raison de ses débuts simultanés sur HBO Max. Warner Bros.utilisera cette stratégie hybride pour tous ses films tout au long de 2021.

Scarabée bleu a été créé à l’origine pour Fox Comics en 1939 par Charles Wojtkowski. Fox a fait faillite dans les années 80. DC a ensuite acheté les personnages de l’éditeur et les a introduits dans son univers partagé. Angel Manuel Soto est surtout connu pour son long métrage 2020 acclamé Charme City Kings. Certains de ses autres crédits incluent ceux de 2012 Fragilité et 2015 La ferme (La Granja). Scarabée bleu n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Wrap.

Sujets: Blue Beetle et Booster Gold