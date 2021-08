Le film Black Canary se déroule sur HBO Max avec Jurnee Smollett

UNE Canari noir le film est en préparation. Après avoir fait ses débuts dans le rôle aux côtés de Harley Quinn de Margot Robbie dans Oiseaux de proie, Jurnee Smollett serait de retour dans le rôle de Dinah Lance, alias Black Canary, dans son propre film dérivé pour HBO Max. Pays de Lovecraft le créateur Misha Green est également à bord pour écrire le scénario, avec Sue Kroll (Oiseaux de proie) produisant sous sa bannière Kroll & Co. Entertainment. Le projet est en cours de développement et aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

On ne sait pas si Green dirigera également, mais cela semble être une bonne possibilité si son emploi du temps le permet. Le projet marque une réunion alors que Smollett a joué dans les émissions de Green Sous la terre sur WGN et Pays de Lovecraft sur HBO, dont cette dernière a été annulée de manière controversée après une saison. Lors de la promotion de la série, Green et Smollett avaient indiqué qu’ils seraient prêts à explorer davantage le personnage de Black Canary dans un nouveau projet pour le DCEU.

« Ce n’est un secret pour personne à quel point j’aime Black Canary. C’est un rêve, un personnage et c’était un rêve de la jouer », a déclaré Smollett à Variety l’année dernière. « Si [the] la dynamique est tombée dans le bon sens, je le ferais absolument sans hésiter, et Dieu sait, je suis Misha partout où elle me mène. » Green a ajouté: « Je veux dire, vous ne pouvez pas vous empêcher de l’imaginer un peu … comme : « Qu’est-ce que je ferais avec un Canari noir spectacle?’ Ce serait excitant, je le sais. »

Jurnee Smollett a fait ses débuts en tant que Black Canary l’année dernière Oiseaux de proie, réalisé par Cathy Yan et écrit par Christina Hodson. UNE Escouade Suicide spin-off, le film a fait appel à Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn pour former le groupe Birds of Prey après s’être brouillé avec le Joker. Avec Robbie en Harley et Smollett en Black Canary, Oiseaux de proie a également joué Mary Elizabeth Winstead dans le rôle d’Helena Bertinelli, alias The Huntress, et Rosie Perez dans le rôle de Renee Montoya.

Qui sait quand Misha Green trouvera le temps d’écrire le Canari noir scénario. Il a également été annoncé qu’elle écrirait et produirait le prochain thriller d’action La mère avec Jennifer Lopez pour Netflix avec un Pilleur de tombe suite avec Alicia Vikander pour Netflix. Smollett n’est pas moins occupée elle-même. Après avoir décroché une nomination aux Emmy Awards pour actrice principale exceptionnelle pour son rôle dans Green’s Pays de Lovecraft, Smollett peut être vu dans les prochains films Netflix Échapper à Spiderhead et Lou.

Le DCEU se développera quant à lui rapidement avec de nombreux autres films et émissions développés exclusivement pour HBO Max. Après une récente première dans les théâtres, La brigade suicide obtiendra la série dérivée Pacificateur en janvier. Il a également été rapporté que Michael B. Jordan développe un Val-Zod Superman projet pour le streamer. Parmi les autres projets récemment annoncés pour HBO Max, citons Scarabée bleu avec Xolo Mariduena et Fille chauve-souris avec Leslie Grace.

Parce que Canari noir est encore aux tout premiers stades de développement, on ne sait pas encore quand le projet arrivera sur HBO Max. Pour l’instant, vous pouvez regarder Oiseaux de proie sur le streamer pour voir Smollett dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de Cinelinx.

Sujets : Oiseaux de proie