Le film Bioshock avait autrefois les colocataires Eddie Redmayne et Jamie Dornan en compétition pour le même rôle

Bien que la grande majorité des adaptations de jeux vidéo ne soient pas particulièrement appréciées de la critique (et c’est gentiment), elles parviennent souvent à attirer des acteurs de renom, avec les deux Bêtes fantastiques star Eddie Redmayne et Cinquante nuances de gris l’acteur Jamie Dornan a récemment révélé qu’ils se présentaient pour un rôle dans une adaptation sur grand écran de Bioshock. Tout en discutant de leur temps à vivre ensemble en tant que colocataires et en luttant pour trouver du travail, Redmayne a confirmé que lui et Dornan avaient auditionné pour le même rôle dans Bioshock.

« Je suis un peu gêné que vous mettiez ça dans l’arène publique, étant donné que j’avais l’habitude de dire à mes parents que j’allais à Los Angeles en janvier pour m’esclaver sans cesse pour essayer de trouver du travail. Toi et Andrew Garfield et moi envoyions des SMS , en essayant de se souvenir de ce qu’étaient ces choses. Et l’une d’entre elles était BioShock. Vous vous souvenez de BioShock? Nous étions furieux les uns contre les autres alors que nous traversions cette épreuve, et nous nous disputions le même rôle. «

Un jeu de tir rétro-futuriste à la première personne situé en 1960, Bioshock trouve des joueurs contrôlant le protagoniste, Jack, après que son avion se soit écrasé dans l’océan. Jack est conduit à la ville sous-marine de Rapture, une utopie planifiée qui a été jetée dans un déclin destructeur suite à la découverte d’ADAM, un matériel génétique qui peut être utilisé pour octroyer des pouvoirs surhumains. La série de jeux vidéo présente le type de complot complexe qui semble primordial pour la réalisation d’action en direct, et il y a eu des plans solides au fil des ans pour créer un film basé sur Bioshock au grand écran. L’effort qui s’est rapproché devait être dirigé par pirates des Caraïbes directeur Gore Verbinski avec une date de sortie de 2011, le projet a été annulé en 2009 en raison de problèmes budgétaires, entre autres.

On ne sait pas quel rôle Eddie Redmayne et Jamie Dornan essayé, mais il est peu probable que ce soit un rôle mineur. En fin de compte, l’adaptation ne s’est jamais concrétisée, mais l’un ou l’autre des deux acteurs aurait pu jouer un rôle décent.

Parlez d’un grand écran Bioshock la sortie continue à ce jour, avec Les garçons La star Jack Quaid a récemment proposé son propre pitch et déclaré que l’histoire pourrait être mieux adaptée pour une série plutôt que pour le cinéma. « Je pense qu’ils devraient faire une émission de télé avec Bioshock », a déclaré l’acteur l’année dernière. « [A] le film est trop petit ….. Je veux dire, j’ai littéralement le skyhook ici, mais Infinite c’est bien. Je pense que c’est plus simple et juste plus intéressant avec le tout premier … Et le repaire de Minerva en deux est incroyable, mais oui, ils doivent le faire un jour. «

Pour l’instant, Eddie Redmayne a les mains pleines avec une variété de problèmes magiques grâce à la reprise du rôle de Newt Scamander dans le prochain Bêtes fantastiques 3. La suite est actuellement en tournage au Royaume-Uni, et bien que les détails de l’intrigue restent secrets, nous savons que Redmayne sera rejoint par Jude Law comme Dumbledore, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski, Katherine Waterston comme Tina Goldstein et Mads Mikkelsen comme le méchant Gellert Grindelwald. Harry Potter le créateur JK Rowling écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec à nouveau le réalisateur David Yates à la barre. Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de Variety.