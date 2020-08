Le film Beyond Good & Evil arrive sur Netflix

Une adaptation cinématographique de Au-delà du bien et du mal, l’aventure culte-classique de 2003 d’Ubisoft, est en préparation chez Netflix depuis Détective Pikachu directeur Rob Letterman, un représentant d’Ubisoft a confirmé à Polygon.

«Nous sommes ravis de travailler avec Netflix sur le long métrage Beyond Good & Evil et nous sommes impatients d’en partager davantage à l’avenir», a déclaré Ubisoft dans un communiqué.

La nouvelle, qui a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter, survient seulement un jour après que des informations sur une série animée Splinter Cell arrivent également sur Netflix.

Le film sera un «long métrage d’action / animation hybride», selon The Hollywood Reporter, similaire à Détective Pikachu. Il sera produit par Jason Altman et Margaret Boykin d’Ubisoft Film & Television, la division interne de l’éditeur français pour les projets grand et petit écran. Le Hollywood Reporter rapporte que le projet est en «début de développement», affirmant que Letterman et les producteurs recherchent actuellement un écrivain pour adapter le jeu vidéo – bien qu’il ne soit actuellement pas clair dans quelle mesure le film se rapproche de l’intrigue du jeu.

Au-delà du bien et du mal a fait ses débuts fin 2003 sur GameCube, PlayStation 2, Windows PC et Xbox. Se déroulant à plus de 400 ans dans le futur, l’histoire suit une photojournaliste nommée Jade dans sa tentative de dénoncer une conspiration extraterrestre. En dépit d’être un échec commercial, le jeu est devenu un classique culte au fil de l’année. En 2017, Ubisoft a annoncé une préquelle nommée Au-delà du bien et du mal 2, mais l’éditeur n’en a pas beaucoup parlé depuis l’E3 2018.