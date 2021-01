Le film Batman et d’autres projets de films et de télévision autorisés à continuer à tourner pendant le troisième verrouillage au Royaume-Uni

Les productions cinématographiques et télévisuelles au Royaume-Uni seront autorisées à se poursuivre malgré le fait que des pays comme l’Angleterre et l’Écosse entrent dans un troisième verrouillage. La décision a été prise d’appliquer des mesures beaucoup plus strictes suite à une flambée des cas, qui a augmenté au cours des dernières semaines. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier soir que l’Angleterre rejoindrait l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord en lock-out, amenant le Royaume-Uni à un autre paralysie. Cependant, il a depuis été confirmé que les productions cinématographiques et télévisuelles se poursuivront comme prévu, y compris l’adaptation retardée de DC Comics. Le Batman.

Le secrétaire d’État britannique au numérique, à la culture, aux médias et au sport, Oliver Dowden, a expliqué ce que la nouvelle réglementation signifierait pour l’industrie du divertissement via les médias sociaux. «Pour les secteurs des arts et de la création, cela signifie que vous devez travailler à domicile, sauf si vous ne pouvez pas – les exemptions comprennent la formation et la répétition de spectacles, les studios d’enregistrement et la production cinématographique et télévisuelle», a écrit Dowden.

Pour les secteurs des arts et de la création, cela signifie Vous devriez travailler de chez vous sauf si vous ne pouvez pas – les exemptions incluent la formation et la répétition de spectacles, de studios d’enregistrement et de production cinématographique et télévisuelle Les sites patrimoniaux et les jardins extérieurs peuvent rester ouverts pour faire de l’exercice – Oliver Dowden (@OliverDowden) 4 janvier 2021

Ce dernier verrouillage entrera en vigueur mercredi matin et entraînera des fermetures massives d’écoles et d’entreprises jusqu’en février au moins. La majorité des cinémas sont fermés depuis un certain temps maintenant en raison du système Tier qui était déjà en place, mais maintenant, l’industrie du théâtre verra à nouveau tous ses volets fermer dans un avenir prévisible. L’ordonnance de verrouillage fait suite aux avertissements d’experts médicaux selon lesquels le National Health Service du Royaume-Uni devenait rapidement débordé et que les cas continueraient d’augmenter sans mettre en œuvre des restrictions plus strictes.

Lors du premier verrouillage national en mars, toutes les productions ont été forcées de s’arrêter jusqu’à ce que de nouvelles mesures de sécurité puissent être correctement introduites. Heureusement, avec ces derniers maintenant fermement en place, l’industrie ne sera pas confrontée au même genre de bouleversement que la dernière fois.

Il y a actuellement plusieurs productions de haut niveau au Royaume-Uni, l’une d’entre elles étant la version du réalisateur Matt Reeves sur l’icône de la bande dessinée. Le Batman. Décrit comme une histoire axée sur le noir, Le Batman suivra un Bruce Wayne généralement torturé environ deux ans après le début de sa carrière dans la lutte contre le crime. Le film présentera un Bruce Wayne beaucoup plus jeune que celui auquel le public est peut-être habitué, qui est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham. Soudainement, une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler qui mènent Bruce sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents bien-aimés, le forçant à faire face à la corruption qui sévit dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper Le Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Guerre pour la planète des singes Matt Reeves est à la tête de Le Batman et a cité plusieurs arcs de bandes dessinées célèbres comme source d’inspiration, notamment Jeph Loeb et Tim Sale’s Batman: Le long Halloween. Principe La star Robert Pattinson se présente comme le chevalier noir, avec le reste de la distribution, y compris Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright comme commissaire Gordon.

Malgré plusieurs retards dus à la situation mondiale actuelle, Le Batman est maintenant sur le point de boucler la photographie principale. Le film a été retardé deux fois par rapport à une date initiale de juin 2021 et devrait maintenant sortir aux États-Unis le 4 mars 2022.

Le Royaume-Uni accueille également Tom Cruise’s Mission: impossible 7, avec la nouvelle que les productions peuvent continuer à sauver l’équipage d’une autre diatribe maniaque grâce à l’A-lister d’Hollywood. Deux suites sans titre, l’une d’elles étant Mission: impossible 7, devraient tous deux sortir le 19 novembre 2021 et le 4 novembre 2022 respectivement, les deux films devant être dirigés par le réalisateur Christopher McQuarrie. Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 devraient être les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, McQuarrie taquinant les liens avec le film original qui a tout déclenché.

Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Le Batman