Le film Batman de Ben Affleck aurait pleinement développé Deathstroke de Joe Manganiello

Ben AffleckLe film solo de Batman aurait donné beaucoup de choses que certains fans demandent depuis longtemps. L’une de ces choses aurait été le retour de Deathstroke de Joe Manganiello, mais cette fois avec une vision beaucoup plus détaillée du personnage que celle livrée pendant le temps où Zack Snyder travaillait dans le DCEU.





Le film Batfleck abandonné est l’un de ces projets qui seront toujours « un qui s’est échappé » pour les fans de son Dark Knight, donc avoir la chance de partager plus de détails sur ce qui aurait pu être lors de la « SnyderCon » du week-end dernier était quelque chose que Ben Affleck allait toujours faire étant donné qu’il parlait à une foule de fans qui voulaient désespérément voir ce film réalisé. Interrogé sur Deathstroke, Affleck a expliqué un peu comment il aurait beaucoup plus développé le personnage pour devenir le grand méchant singulier du film. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

«Il y en avait un certain nombre que j’étais en train d’explorer. Et, les plans étaient de créer des personnages intéressants, nuancés et complexes, en particulier pour le personnage que vous avez mentionné. J’ai un peu l’impression que soit vous le faites – je vais juste entrer dans ma propre préférence ici – mais soit vous faites une sorte de méchant massif qui est si formidable que vous ne pouvez tout simplement pas imaginer comment votre protagoniste va pouvoir pour le surmonter. Ou vous devez vraiment peupler en quelque sorte, vous savez, Injustice – ces méchants du grand groupe – où vous devez obtenir tous ces personnages différents. Donc, à l’époque, j’essayais vraiment de me concentrer sur ce personnage et d’approfondir et de détailler à ce sujet pour le rendre aussi impressionnant que je pensais qu’il y avait l’opportunité de le faire. C’est le seul détail que j’ai pour vous. »





Ben Affleck a vu son Batman passer de détesté à sous-estimé.

Images de Warner Bros.

Lorsqu’il a été révélé à l’origine que Ben Affleck jouerait le rôle de Bruce Wayne / Batman dans Batman v Superman : L’aube de la justice, il y avait beaucoup de gens qui rechignaient à l’idée. Même après la sortie du film dans les cinémas, nombreux étaient ceux qui n’étaient pas convaincus par l’apparition d’Affleck en tant que défenseur de Gotham.

Au fil du temps cependant, quelque chose a changé dans cette position, et bien qu’il soit difficile de comprendre ce qui a changé, beaucoup ont commencé à aimer l’itération du personnage par Affleck, à tel point qu’ils sont maintenant heureux de le voir faire des apparitions dans la mesure du possible avant qu’il ne raccroche. le cap pour de bon. L’une de ces nouvelles apparitions aura lieu cet été Le flash, qui peut ou non être sa dernière apparition à Batman. Bien que nous sachions que ce ne sera qu’éphémère, son arrivée dans le film sera certainement celle que ses fans ont hâte de voir. Il y a aussi la possibilité qu’il se présente pour un caméo dans Aquaman et le royaume perdu, mais avec ce film étant la dernière sortie de l’ancien DCEU, il reste à voir si cela se produira ou quel pourrait être son objectif.