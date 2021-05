Le film «  Batgirl  » sera réalisé par le duo qui nous a apporté «  Bad Boys for Life  »

le Fille chauve-souris le film a enfin des réalisateurs !! Non seulement deux réalisateurs travaillent (enfin) sur ce projet, c’est aussi le même duo qui nous a amené Mauvais garçons pour la vie.

Dans un rapport exclusif, The Hollywood Reporter a révélé que le film Batgirl, qui se déroule depuis longtemps pour HBO Max, sera désormais réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont également réalisé l’an dernier. Mauvais garçons pour la vie. Le scénario est écrit par Christina Hodson et le film est produit par Kristin Burr.

« Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et découvrir une autre facette de Gotham », dit Burr. «Le scénario de Christina est pétillant d’esprit. Adil et Bilall ont une énergie excitée et joyeuse qui est contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce Batproject. Et je suis ravi de faire partie de l’univers DC, ce qui est super cool. «

Étant donné que nous n’avons pas vu Barbara Gordon (au moins sur grand écran) depuis Batman et Robin en 1997, il sera super intéressant de voir ce que ces réalisateurs peuvent apporter à l’histoire de Batgirl.

On dirait qu’il est temps d’être enthousiasmé par le Fille chauve-souris film encore!