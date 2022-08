Le film Batgirl a été supprimé des serveurs de Warner Bros.

Bandes dessinées DC

Lorsque Warner Bros. a informé les réalisateurs de Batgirl que le film ne verrait jamais le jour, ils n’étaient pas préparés à une surprise. Attention!

©IMDBFille chauve-souris

Fille chauve-souris était un projet qui allait faire avancer l’intrigue générale de la Univers étendu DC avec Leslie Grace en vedette dans le film accompagné de Michael Keaton comme Batman, JK Simmons comme James Gordon et Brendan Fraser comme Firefly, le méchant de cette histoire qui a été étonnamment annulée par la nouvelle direction de Découverte Warner par David Zaslav.

Pour ajouter du drame au thème, les réalisateurs de Fille chauve-sourisAdil El Arbi et Bilall Fallah étaient au Maroc pour le mariage d’Adil, quand Warner les a informés de l’annulation de leur projet. Ils ont donc essayé de récupérer une partie des images du film qu’ils avaient enregistrées numériquement sur les serveurs de la société de production lorsqu’ils ont eu une mauvaise surprise.

Les cinéastes responsables de mauvais garçons 3 qui étaient en charge de ce film ont déclaré: « Je suis entré sur le serveur et tout était parti »Fallah a déclaré lors d’un entretien avec le média français scénario. « Nous avons dit: » Merde merde! Toutes les scènes avec Batman dedans ! »El Arbi a ajouté. Il semble que Warner n’avait aucun intérêt à ce que cette équipe de réalisateurs montre au monde une partie de leur travail dans le Univers étendu DC.

Il n’y a aucun espoir pour Batgirl

« Il n’a pas pu être publié dans son état actuel »dit El Arbi. « Il n’y a pas de VFX et nous avions encore quelques scènes à tourner. Donc s’ils veulent un jour qu’on sorte le film Batgirl, ils vont devoir nous donner les moyens de le faire. Pour finir correctement avec notre vision”. Les cinéastes semblent espérer qu’un jour David Zaslav et les dirigeants de Découverte Warner changer de position avec le film.

L’Arbi a eu l’occasion de dire quelle était la raison invoquée par le producteur pour prendre cette décision. « Les gars de Warner nous ont dit : ‘Ce n’était pas un problème de talent de notre part ou de l’actrice, ou même de la qualité du film.’ Ils nous ont dit que c’était un changement stratégique. Il y avait une nouvelle direction et ils voulaient économiser de l’argent »c’est donc le secret de ce scandale dans le Univers étendu DC.

Comme nous l’avons appris, le directeur exécutif de Découverte WarnerDavid Zaslav et compagnie, ont obtenu une déduction fiscale de 20 millions de dollars en évitant la libération de Fille chauve-souris. Cependant, le film a coûté au total 90 millions de dollars, ce qui laisse 70 millions de dollars que le studio ne reverra jamais. C’est aussi l’une des annulations les plus importantes et les plus scandaleuses de l’histoire d’Hollywood !

