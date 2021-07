Le film Barbie de Margot Robbie confirme que la réalisatrice Greta Gerwig envisage une sortie en 2023

Il semble presque impensable de mettre ces deux choses ensemble dans une phrase, mais cela ressemble à celui de Margot Robbie Barbie Le film a réussi à décrocher la réalisatrice nominée aux Oscars Greta Gerwig pour diriger la nouvelle version grand écran de la poupée emblématique de Mattel. Gerwig avait déjà signé pour le projet en tant que co-scénariste, mais il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles elle était également recherchée en tant que réalisatrice, mais on ne savait pas si elle avait réellement conclu l’affaire. Dans une nouvelle interview avec British Vogue, La brigade suicide‘s Robbie a fait un commentaire en passant que le rôle de Gerwig dans le film s’étendrait au fauteuil du réalisateur.

Dans l’entretien, Margot Robbie parlé du projet et comment la simple mention de Barbie « vient avec beaucoup de bagages et beaucoup de connexions nostalgiques. » Elle a déclaré au magazine : « Les gens entendent généralement Barbie et pensent : « Je sais ce que ce film va être », puis ils entendent ça Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils disent : ‘Oh, eh bien, peut-être que je ne le fais pas…' »

Sony a eu le droit de faire un gros budget Barbie film depuis un certain temps maintenant, mais ce « bagage » dont parle Margot Robbie n’est pas une petite chose car ils essaient de faire ce film depuis 2014. Le film proposé devait à l’origine être écrit par Jenny Bicks de Sexe et la ville la célébrité, et il est ensuite passé à Diablo Cody avec Amy Schumer amenée à jouer la blonde la plus célèbre du monde. Lorsque Schumer a quitté le projet, Anne Hathaway est entrée dans le rôle jusqu’à ce que Cody se sépare également du film et que l’idée soit complètement abandonnée. Finalement, une nouvelle idée d’un Barbie le film a été lancé avec Warner Bros. avec Océans 8 scribe Olivia Milch écrivant le script. Lorsque cela a échoué, le film est redevenu silencieux jusqu’à ce que son itération actuelle voit le jour.

On ne sait encore rien sur l’intrigue du film, sauf qu’elle devrait être complètement différente de ce à quoi nous nous attendons, et je suis sûr que les fans et les sceptiques ont vraiment hâte de savoir exactement comment cela va se passer, mais le grand version écran de Barbie n’est que l’un des films que Mattel cherche à sortir en fonction de sa vaste gamme de jouets. UNE Polly pocket le film est le plus éloigné de la chaîne de production, réalisé par Lena Dunham, avec Emilie à Paris la star Lily Collins a signé pour jouer le rôle titre et donner sa propre tournure à la mini-poupée qui a fait tant de joie aux enfants des années 80.

Avec le Transformateurs les films continuent de faire de grosses affaires, de nombreux Lego films rapportant d’énormes recettes mondiales et la renaissance de nombreuses autres franchises basées sur des jouets des années 80 et 90, il n’est pas surprenant que nous assistions maintenant à un grand bond en avant dans le projet. Après plus de 60 ans en tant que l’un des jouets les plus vendus au monde, vous devez vous demander pourquoi Barbie s’est limitée aux sorties animées directement en vidéo dans le passé, mais aussi si la combinaison de Robbie et Gerwig peut réussir à faire fonctionner les choses en direct. film d’action qui ne se transforme pas en bain de sang au peroxyde lorsqu’il est présenté aux critiques. Le film devrait être tourné début 2022 avec une sortie en 2023. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Barbie