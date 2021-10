Le film Barbie avec Margot Robbie a déjà trouvé Ken

in

Pendant des années, le film de Barbie Il a essayé de mener à bien mais a rencontré trop d’obstacles en cours de route. Ce qui allait être à l’origine une production mettant en vedette Amy Schumer, a fini par être rejetée jusqu’à ce qu’elle trouve son nouveau protagoniste. Margot Robbie a été choisi pour diriger ce projet, avec un duo de cinéastes qui promettent toujours : Noé Baumbach et Greta gerwig.

Le mariage Baumbach-Gerwig était chargé de réaliser Françoise Ha, dirigée par Noé, et maintenant il investira les rôles dans cette production qui sera en charge de Greta. Maintenant, le projet a trouvé l’une des pièces clés pour développer l’histoire avec la poupée de Mattel en tant que protagoniste : Ken. Apparemment, tout est prêt pour qu’un acteur se charge de le jouer.

Depuis Date limite ils ont rapporté que Ryan Gosling serait sur le point de clôturer sa participation au film de Barbie qui sera distribué par Photos de Warner Bros.. L’acteur de La La Land C’était une faiblesse pour le studio, mais en raison de problèmes d’horaire, il n’avait pas conclu son contrat. Dans le sillage des retards constants, Oison il aurait trouvé un trou dans son temps pour rejoindre la production. Jusqu’à présent, il n’y a pas trop de détails sur le scénario, mais tout indique que si la signature est finalisée, le tournage débutera en 2022.

L’expérience de Ryan Gosling avec les poupées

Ce n’est pas la première fois Ryan Gosling étoiles dans un film sur une poupée. Bien qu’avec un ton radicalement différent de celui que l’histoire aura avec Barbie, l’acteur de Conduire peut se vanter de ce qui est fait dans Lars et la vraie fille. Le film réalisé par Craig Gillespie créé en 2007 et raconte l’histoire d’un jeune homme renfermé qui trouve une petite amie dans une poupée gonflable et un moyen d’exprimer ses sentiments.

Adam Kimmel, le directeur de la photographie du film, s’est entretenu avec Regarde qui j’ai trouvé sur la façon dont le travail s’est déroulé sur le plateau et a expliqué à quel point il était important de traiter la poupée comme s’il s’agissait d’une vraie actrice : « Ryan Gosling c’est un acteur de méthode, il a dû agir comme s’il était une vraie personne pour lui « . Dans ce contexte, il a précisé : «Nous avons parlé de faire en sorte que cela ne soit pas une blague pour les gens, car vous avez une poupée en caoutchouc. Le département maquillage et garde-robe l’a donc pris très au sérieux. Cela a aidé tout le monde à comprendre que ce n’était pas une blague ».

