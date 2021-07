Le film Baby Shark arrive, juste au moment où vous pensiez qu’il était prudent de retourner au cinéma

Il est impossible de croire qu’il fut un temps où bébé requin n’avait pas envahi la vie de millions de parents de la pire des manières, et d’autant plus invraisemblable que ce n’est qu’il y a environ cinq ans que le phénomène a commencé. L’original bébé requin La vidéo est désormais la vidéo la plus regardée sur YouTube avec un nombre impensable de 9 milliards de vues, et si vous ne le saviez pas, il y a également eu une série télévisée qui est l’une des émissions les plus regardées par les enfants de moins de cinq ans au deuxième trimestre de cette année. Il n’est donc pas vraiment exagéré de voir pourquoi des plans sont maintenant en cours pour une deuxième saison de la série télévisée et l’inévitable version cinématographique.

S’adressant au Hollywood Reporter, le président de l’animation de Nickelodeon, Ramsey Naito, a déclaré : « C’est tellement excitant que nous puissions tirer parti de ce succès avec un énorme événement [in the feature film], dont nous commençons tout juste à parler. »

Nickelodeon coproduira Bébé requin : le film avec SmartStudy, la société responsable de la marque Pinkfong qui était essentiellement chargée de prendre bébé requin et en faisant un phénomène culturel que nous ne pouvons pas empêcher de rester coincés dans nos têtes. Le PDG de Pinkfong USA, Bin Jeong, a déclaré dans la même interview qu’ils ne pouvaient pas attendre pour étendre davantage le bébé requin monde sur grand écran.

Jeong a déclaré: « Nous sommes très heureux de présenter le tout premier film de Baby Shark avec Nickelodeon. Ce sera l’occasion pour nous de présenter de nouveaux événements dans la vie de Baby Shark qui n’ont jamais été explorés auparavant. Ce sera toujours dans le monde central , mais c’est une opportunité pour nous de voir ce que nous pouvons faire d’autre. »

En ce qui concerne la popularité de la chanson elle-même, il a ajouté: « Vous pouvez tout faire correctement et ne pas frapper cela [level]. C’est donc un peu magique. Mais quand on essaie de l’analyser, c’est d’abord basé sur un chant singalong traditionnel, et on lui a donné une nouvelle tournure. Nous lui avons donné une mélodie et un rythme plus modernes, plus pop. Et aussi derrière la chanson, il y avait le personnage de Baby Shark et sa famille dont les gens sont immédiatement tombés amoureux. »

C’est apparemment l’attrait instantané de la chanson auprès des enfants qui a amené Nickelodeon à frapper à la porte pour en faire partie. Naito a poursuivi: « Nous voulons être le foyer d’une excellente propriété intellectuelle qui parle aux enfants et aux familles du monde entier. Ainsi, lorsque nous avons conclu un partenariat avec Pinkfong, nous avons immédiatement commencé à créer un scénario qui plaira aux familles. Nous savions que la chanson attirerait tout le monde. , parce que tout le monde le sait. Mais nous avions l’impression que la série était vraiment centrée sur Baby Shark et sa famille, sa communauté, son groupe d’amis, et en construisant cette famille, nous avons également construit des personnages d’amis, … des méchants et des super-vilains qui créent C’est un long chemin pour dire que tout a commencé avec une chanson qui plaisait à tout le monde, et nous avions l’impression que c’était l’occasion de raconter une histoire qui s’intégrait parfaitement dans une démo préscolaire et qui plaisait aux familles. «

Pour les parents du monde entier, bébé requin a fait pour YouTube ce que Mâchoires fait pour la mer, et maintenant il semble qu’il soit sur le point de le faire également sur grand écran. Tu étais prévenu.

Sujets : Bébé requin