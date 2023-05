Le film avec un CAST DE LUXE qu’est FUROR sur HBO Max

in

C’est un film qui a un casting plein de stars et en même temps a été très bien accueilli par des critiques spécialisés. C’est à la mode sur HBO Max !

© IMDbLe jeu de Molly

HBO Max a un film très spécial dans son catalogue qui a été très bien accueilli par la critique spécialisée qui lui a attribué un taux d’acceptation de 82% en Tomates pourries tandis que le grand public a également approuvé le film avec un solide 84% dans plus de 10 000 critiques certifiées sur ce site Web. Le film est réalisé par Aaron Sorkin qui possède une vaste expérience dans l’industrie cinématographique hollywoodienne au cinéma et à la télévision.

Le film dont nous parlons est Le jeu de Molly. De quoi s’agit-il? Molly Bloom, une jeune et belle skieuse de classe olympique, a dirigé le jeu de poker à enjeux élevés le plus exclusif au monde pendant une décennie avant d’être arrêtée au milieu de la nuit par 17 agents du FBI brandissant des armes automatiques. Une situation avec un protagoniste inhabituel et un dénouement inattendu.

Le film qui se démarque sur HBO Max

Les joueurs de ces matchs mis en place par cette femme comprenaient la royauté hollywoodienne, les stars du sport, les titans des affaires et enfin, à son insu, la mafia russe. Son seul allié restant était son avocat de la défense Charlie Jaffey, qui a réussi à apprendre qu’il y avait beaucoup plus à Molly que ce que les tabloïds nous ont laissé croire.

Le jeu de Molly C’est un film de contenu avec un casting de luxe qui a réussi à récolter un total de 59,3 millions de dollars au box-office mondial, ce qui, ajouté au succès que le film a eu en termes de critique et de réception publique, en fait un film incontournable pour les utilisateurs. de HBO Max qui a cette histoire dans son catalogue. C’est en train d’arriver ! A ce jour, le film de Aaron Sorkin C’est le deuxième plus consulté sur la plateforme, juste derrière Adam noir.

Nous vous avons beaucoup parlé de la distribution de Le jeu de MollyEh bien, ce sont les noms du film : Jessica Chastain est Molly Bloom, Idris Elba est Charlie Jaffey, Kevin Costner est Larry Bloom, Michael Cera est Player X, Jeremy Strong est Dean Keith, Chris O’Dowd est Douglas Downey, JC MacKenzie comme Harrison Wellstone, Brian d’Arcy James comme Brad et Graham Greene comme juge Foxman, entre autres.

