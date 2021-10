Le film avec un acteur Marvel parmi les plus regardés sur Netflix

merveille est une franchise célèbre non seulement pour son intrigue ou sa mise en scène, mais pour sa capacité à inclure de nouveaux personnages les mélangeant avec les anciens et créant ainsi un fil conducteur entre différentes histoires. En fait, tous ses films sont liés les uns aux autres, mais en même temps la grande majorité se comprend sans avoir besoin d’en voir un autre.

A tel point que les acteurs de merveille C’est un groupe énorme qui compte des milliers et des milliers de fans à travers le monde. Cependant, de nombreux interprètes des histoires les meilleures et les plus connues du MCU ont déjà dit au revoir au studio et réussissent maintenant dans d’autres projets. Et, l’un des exemples clairs est celui de Dave Bautista, l’interprète de Drax dans gardiens de la Galaxie.

L’acteur a fait partie de différents longs métrages de la franchise, donnant toujours vie au destructeur de cette équipe dirigée par Star Lord (Chris Pratt). De plus, pour l’année prochaine, il prépare la première de gardiens de la Galaxie 3, mais dans le dernier de cette trilogie, Bautista a également d’autres films disponibles sur différentes plateformes.

Par exemple, sur Netflix, Dave Bautista triomphe avec Attaque dans le stade. Le film, qui dure près de 2 heures, est quatrième du TOP 10 du géant du streaming et premier de la liste des films. Sorti en 2018 et réalisé par Scott Mann, le long métrage a frappé la plate-forme et est devenu un succès immédiat en raison de la grande intrigue et de l’histoire dans laquelle l’acteur joue.

Le synopsis officiel, publié par Netflix, se lit comme suit : « Lorsqu’un groupe de terroristes prend le contrôle d’un stade bondé, un ancien militaire utilise son entraînement d’élite pour les affronter”. Jouer Michael Knox, Dave Bautista est accompagné d’un casting luxueux : Pierce Brosnan, Alexandra Dinu et Martyn Ford.

