Le film avec Taylor Lautner et Lily Collins qui balaie NETFLIX MEXIQUE

Un film mettant en vedette Taylor Lautner et Lily Collins attire toute l’attention des utilisateurs de Netflix au Mexique.



© Crédit photo : Bruce TalamonLe film de 2011 qui balaie Netflix Mexique.

La semaine est sur le point de recommencer et de grandes premières sont attendues sur les services de streaming. Dans Netflix nous aurons des productions originales qui reviendront comme la sixième saison de Miroir noir et la suite de mission de sauvetagemais il existe actuellement un titre en dehors de l’entreprise qui donne la parole aux gens Mexique.

En raison de problèmes de droits ou du fait que chaque studio commence déjà à jouer dans la bataille des plateformes, il y a de moins en moins de contenus qui ne sont pas les siens au sein du catalogue. Cependant, il existe encore quelques exemples qui, sans contenir la marque N rouge sur leur affiche, parviennent à captiver les téléspectateurs. Ainsi est le cas de enlèvement.

+Le film avec Taylor Lautner et Lily Collins qui fait fureur sur Netflix Mexico

En observant le Top 10 des films les plus regardés sur Netflix au Mexique, le film qui se classe deuxième est enlèvement soit Sans scape, comme on l’appelait en Amérique latine. C’est un film à suspense avec Taylor Lautner et Lily Collins qui a été créé en 2011, mais vient de rejoindre le catalogue de streaming avec un grand succès.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Pendant de nombreuses années, Nathan Harper avait eu l’étrange sentiment que la vie avec sa famille n’était pas ce qu’elle paraissait. Ses craintes se réalisent lorsqu’elle découvre une photo de lui sur un site Web de personnes disparues, alors ceux qu’elle appelle maman et papa ne sont pas ses vrais parents. Alors qu’il se rapproche de la découverte de son identité, Nathan devient la cible d’assassins, le forçant à fuir avec sa voisine, Karen, la seule personne en qui il a confiance..

Bien que les abonnés à Netflix profiter du film actuellement, la vérité est qu’il a eu l’une des pires critiques de 2011 en ajoutant seulement une approbation de 4% sur Rotten Tomatoes. En plus de lautner et Collinsdans enlèvement vous verrez également un excellent casting composé de Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello, Sigourney Weaver et Mikael Nyqvistentre autres.

