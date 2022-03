Le film avec lequel Nicolas Cage a retrouvé la gloire à Hollywood

in

célébrités

L’acteur a un film récent qui continue d’être applaudi par les critiques et les téléspectateurs. Sera-ce le retour définitif de la star au premier plan ?

© GettyLe film avec lequel Nicolas Cage a retrouvé la gloire à Hollywood.

Nicolas Cage Il est l’un des acteurs les plus aimés de ces dernières décennies pour son talent, qui l’a amené à remporter un Oscar en 1995 pour Leaving Las Vegas. Malheureusement, certaines décisions personnelles l’ont marginalisé et l’ont éloigné de ce type de reconnaissance, mais l’affection de ses fans a toujours existé. En 2021, il entame un chemin qui se poursuit cette année avec un film qui n’ajoute que des éloges.

Lorsque l’acteur était sur la crête de la vague, venant travailler avec de grands réalisateurs tels que Martin Scorsese, Ridley Scott ou Spike Jonze, on savait qu’il traversait une période financière difficile et s’était fortement endetté en achetant des excentricités telles que une pieuvre comme animal de compagnie et un crâne de dinosaure. Cela l’a amené à accepter de multiples rôles dans des films défenestrés par l’opinion publique, mais son retour au sommet s’annonce peut-être.

+ Le film qui peut ramener Nicolas Cage à la gloire

À la mi-2021, il a été annoncé que Nicolas Cage Il allait être dans un film dans lequel il jouerait lui-même, ce qui a généré la confusion et le ridicule des internautes sur les réseaux sociaux. Le poids insupportable du talent massif ou Le poids du talent est le titre dudit film, qui sortira en salles le 22 avril et les premiers avis indiquent que ce sera le meilleur de l’année.

De quoi s’agit-il Le poids du talent? Voici son synopsis officiel : L’acteur Nicolas Cage accepte à contrecœur une offre d’un million de dollars pour assister à la fête d’anniversaire d’un superfan milliardaire. Lorsque les choses tournent mal, Nic est obligé de devenir une version de certains de ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés. admirateur qui est un trafiquant de drogue connu ».

Le 12 mars, il a fait sa première sortie au festival South by Southweest à Austin, au Texas, et ce qui a le plus attiré l’attention ces derniers jours, ce sont les critiques positives qu’il a reçues. En réalité, détient actuellement une approbation à 100% sur le site Rotten Tomatoesdevenant ainsi le film le mieux noté de toute la carrière de Cage, qui comprend 170 titres. Le temps nous dira si ces bonnes décisions, comme jouer le rôle dans Cochon (2021)Ils vous ramèneront à ces jours de gloire.

