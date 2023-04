Le film avec Harry Styles qui est FUROR sur HBO Max

HBO Max

Harry Styles a fait le saut du monde de la musique au monde du cinéma avec un grand succès et l’un de ses films est à la mode ces jours-ci sur HBO Max.

Harry Styles Il est passé d’être l’une des grandes icônes de la musique contemporaine avec une carrière fulgurante qui a fait de lui une figure mondiale pour s’immerger pleinement dans l’industrie cinématographique hollywoodienne où il fait carrière avec des rôles joués dans des films qui ont marqué. Il a même pu participer à la franchise qui donne actuellement le ton à l’industrie avec son rôle de Starfox dans le film. Éternels de merveille.

Cependant, aujourd’hui, nous allons mettre en évidence un autre des films dans lesquels il a joué. Harry Stylesdans ce cas, Ne t’inquiète pas chériequi compte également dans son casting Florence Poug et le jour de la date il est devenu le film le plus regardé sur la plateforme de streaming HBO Max. Le podium est terminé géotempête et Les nombreux saints de Newark. Clairement Harry Styles Vous avez pris une bonne décision en choisissant de rejoindre ce projet.

une histoire troublante

Ne t’inquiète pas chérie est l’histoire d’Alice et Jack qui ont la chance de vivre à Victoria, la ville expérimentale d’une entreprise qui abrite les familles des ouvriers d’un projet secret. La vie est parfaite, les besoins de chaque résident étant satisfaits par l’entreprise. Tout ce qu’ils demandent en retour, c’est un engagement inconditionnel envers la cause de Victoria. Mais lorsque des fissures commencent à apparaître dans leur vie idyllique, Alice ne peut s’empêcher de se demander ce qu’ils font là.

Pour la critique spécialisée Ne t’inquiète pas chérie C’était un projet qui restait une bonne intention. Les spécialistes lui ont donné 38% en Tomates pourries tandis que le grand public lui accordait 74 %. On peut dire que le public a accepté cette histoire avec plus d’intérêt que la critique, ce dont il faut tenir compte puisque les films sont faits pour les gens et non pour la presse.

Ne t’inquiète pas chérie Il est réalisé par Olivia Wilde à partir d’un scénario de Katie Silberman, Carey Wayne Van Dyke et Shane Van Dyke. Le casting est complété par Florence Pugh comme Alice Chambers, Harry Styles comme Jack Chambers, Olivia Wilde comme Bunny, Gemma Chan comme Shelley, Chris Pine comme Frank, KiKi Layne comme Margaret Watkins, Sydney Chandler comme Violet Johnson et Nick Kroll comme Dean, parmi d’autres.

