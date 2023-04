Le film avec Gillian Jacobs de Transatlantic à voir sur Netflix

NETFLIX

L’actrice transatlantique a joué dans une comédie romantique avec un interprète de Marvel. Découvrez de quoi il s’agit et qui dirige le casting.

© IMDbGillian Jacobs a fait la une d’une comédie romantique sur Netflix.

Dans les derniers jours, gillian jacobs est devenu le centre d’attention grâce à Transatlantique. La nouvelle série du créateur de peu orthodoxe j’arrive à Netflix et il est rapidement devenu à la mode pour son histoire dramatique se déroulant en 1940. La vérité est que le protagoniste a dirigé d’autres fictions très différentes et l’un de ces films est disponible sur la plateforme de streaming.

Dans la nouvelle période fiction, l’actrice américaine donne vie à Mary Jayne Gold, une femme qui rejoint Varian Fry dans une opération de sauvetage d’artistes, d’écrivains et de réfugiés fuyant l’Europe pendant la guerre. Mais, si vous voulez la voir dans un ton très différent de ce qu’elle a montré dans cette production, alors vous devriez voir Ibiza pendant le week-end.

+ De quoi parle Ibiza sur Netflix

Avant de devenir le grand protagoniste de TransatlantiqueGillian Jacobs était la tête d’affiche d’une comédie romantique réalisée par alex richanbach et écrit par lauryn kahn. Cette proposition exotique, intitulée Ibiza, a atteint la plateforme de streaming en 2018 et a présenté la production de Will Ferrell et Adam McKay.

A cette occasion, l’actrice a donné vie à Harper, une femme de New York qui part en voyage d’affaires à Barcelone accompagnée de ses deux meilleures amies. Cependant, en arrivant en ville, elle oublie complètement son travail et les trois jeunes femmes se lancent dans une mission : retrouver le DJ dont Harper est tombé amoureux.

+ Le casting d’Ibiza sur Netflix

Pendant 1 heure et 34 minutesIbiza présente un casting avec des personnages tels que Vanessa Bayer dans la peau de Nikki, phoebe robinson comme Léa et Richard Madden comme Léo West. De même, Michaela Watkins, Félix Gómez, Jordi Mollá, Anjela Nedyalkova, Augustus Prew, Anthony Galés, Humphrey Ker, Marina Salas ou encore Miguel Ángel Silvestre font partie du film dans des seconds rôles.

