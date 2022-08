Le film avec Chris Evans et Brie Larson très différent de Marvel

HBO MAX

Si vous cherchez un long métrage pour profiter de ce week-end, voici la recommandation idéale. C’est la fiction autre que Captain America et Captain Marvel que vous pouvez voir sur HBO Max !

© GettyChris Evans et Brie Larson participent à un film différent de Marvel.

La concurrence constante entre les plateformes de streaming pour offrir le meilleur service peut être une épée à double tranchant. Si cela permet d’accéder à des catalogues plus que diversifiés, il est en même temps difficile de trancher face à une telle variété de l’offre. C’est pourquoi dans Spoiler nous vous aiderons à choisir la recommandation idéale pour profiter du week-end: un film avec Chris Evans Oui Brie Larson qui est très différent de Marvel et qui est disponible en hbo max.

Bien que les deux acteurs aient construit une carrière en dehors de la franchise de super-héros, leur arrivée dans la société de Kevin Feige leur a permis d’atteindre une popularité mondiale. Chris Evans s’est démarqué dans la peau de Steve Rogers, le grand Capitaine Amérique qui a dirigé les Avengers aux côtés d’Iron Man. De son côté, Brie Larson continue d’incarner Carol Danvers, reconnue comme Capitaine Marvel relativement récemment dans l’univers cinématographique.

Mais bien avant de se rencontrer au studio qui adapte les célèbres comics, ils ont partagé un film que vous pouvez désormais apprécier en streaming. Il s’agit de Scott Pilgrim contre. le monde, la bande basée sur la série de romans graphiques dessinés par Bryan Lee O’Malley. avec adresse de Edgar Wrighten 2010 est venue cette fiction qui mêle action et comédie avec un casting plein de visages familiers qui comprend ces deux personnages Marvel.

De quoi parle la proposition ? Scott Pilgrim, le personnage principal du film, est un jeune musicien canadien. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Ramona V. Flowers, une livreuse américaine qu’il considère comme la fille de ses rêves. Cependant, pour gagner son cœur, le personnage principal doit se battre pour remplir une mission complexe : vaincre sept ex-petits amis maléfiques qui tentent de le vaincre.

Le film met en vedette Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead comme Scott Pilgrim et Ramona Flowers respectivement. Cependant, au sein du casting, Chris Evans se démarque en tant que Lucas Lee et Brie Larson en tant que Natalie V. Envy Adams. De même, le casting est complété par des performances de Kieran Culkin, Anna Kendrick, Bill Hader, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Alison Pill et Jason Schwartzmanentre autres.

