Le film avec Alexa Demie qu’il faut voir si Euphoria vous manque

La série mettant en vedette Zendaya s’est terminée il y a deux semaines et au cas où vous voudriez encore voir ses protagonistes, nous vous donnons une solution. L’actrice qui a donné vie à Maddy a un long métrage incontournable.

©IMDBAlexa Demi dans le rôle de Maddy. (IMDB)

La deuxième saison de euphorie a pris fin il y a quelques semaines et a laissé tout le monde en redemander. Malheureusement, nous devrons attendre longtemps avant de pouvoir voir le troisième opus tant attendu puisque HBO Il l’a annoncé mais il ne sera vu que fin 2023 ou 2024. Par conséquent, si ce que vous voulez, c’est voir ses stars en action, vous pouvez rechercher d’anciens projets pour vous divertir pendant que vous comptez les jours.

L’une des actrices qui ont gagné une place parmi les personnages vedettes de la deuxième saison de euphorie il a été alexa demie. Après avoir été surpris par la façon dont il a géré la relation très toxique entre Mady et Nateles épisodes de 2022 la montraient face à qui, jusque-là, était sa meilleure amie : Cassie. Il suffit de se remémorer la course-poursuite post-jeu du dernier chapitre pour tout comprendre.

Si vous faites partie des fans de alexa demie et que vous voulez la voir jouer dans un autre film, vous avez deux possibilités. L’un d’eux est milieu des années 90les débuts de Jonas Colline dans lequel il a un petit rôle dans lequel il devient le premier baiser du protagoniste. L’autre, le plus important, est un drame étouffant qu’il a réalisé Trey Edward Shultsle responsable du grand film d’horreur Il vient la nuit.

Nous vous recommandons de voir vaguesfilm qui est dans le catalogue de Netflix et auquel il participe également Sterling K Marron (c’est nous). L’histoire est divisée en deux parties (toutes deux reliées par un fil), dont chacune raconte l’histoire d’un frère et comment il vit son premier grand amour. Demi Elle est chargée d’interpréter la petite amie du protagoniste de la première histoire, et en pleine adolescence, ils doivent traverser un moment très délicat.

L’acteur qui est aussi dans Waves

Si nous ne vous avons toujours pas convaincu de regarder ce film à la fois en vous disant de quoi il s’agit et en vous disant qu’ils sont Brun et Demi, il y a une autre bonne raison de le regarder. Il s’agit de Lucas Haies, que voir le cursus qu’il a suivi à son jeune âge suffit pour savoir qu’il n’échoue presque jamais dans le choix des projets. Comme Demiest aussi l’un des acteurs de milieu des années 90et vous pouvez le trouver dans des fictions comme Manchester au bord de la mer, garçon de miel ou Répondez moi plus tardpour ne citer que quelques cas.

